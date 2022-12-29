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تقرير: الاستعانة بالسفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن للضغط على البيت الأبيض والسعي لاتفاق تطبيع مع السعودية

i24NEWS

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رون ديرمر ، سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة ، يسير في مبنى الكابيتول في واشنطن ، 11 سبتمبر ، 2019.
AP /J. Scott Applewhiteرون ديرمر ، سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة ، يسير في مبنى الكابيتول في واشنطن ، 11 سبتمبر ، 2019.

سيكون رون ديرمر نقطة اتصال بنيامين نتنياهو مع البيت الأبيض، وسيستخدم قسم الشؤون الاستراتيجية منصبه لمحاولة توسيع "اتفاقية إبراهيم"

أفادت القناة الإسرائيلية (12)،مساء اليوم الخميس، أن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة السابق رون ديرمر، سيكون نقطة اتصال  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع البيت الأبيض، وسيستخدم قسم الشؤون الاستراتيجية منصبه لمحاولة توسيع "اتفاقية إبراهيم"، بما في ذلك إقامة اتفاقية تطبيع بين إسرائيل والسعودية، وذكرت القناة أن رون ديرمر سيشغل أيضًا مقعدًا في مجلس الوزراء الأمني ​​الأعلى.

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يأتي اختيار ديرمر كرجل قوي في البيت الأبيض بعد سبع سنوات من إخضاعه لإدارة أوباما، التي ألقت باللوم عليه في العمل مع بنيامين نتنياهو لنسف الاتفاق النووي الذي أبرمه البيت الأبيض بعد ذلك مع الولايات المتحدة.

وفقًا للقناة (12) ، تعمل إسرائيل والولايات المتحدة معًا للتوصل إلى صفقة مع السعودية تتضمن مبيعات أسلحة أمريكية إلى الرياض، بنفس الطريقة التي دعمت بها مبيعات الطائرات المقاتلة صفقة التطبيع في إسرائيل، إسرائيل مع الإمارات.

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وبحسب تقرير القناة نقلا عن مصدر ستطالب السعودية إسرائيل بالتخلي عن أي خطط لضم أراضي الضفة الغربية - وهو أمر رفضه نتنياهو بالفعل من أجل الصفقة مع الإمارات- بأن تتعهد بالتزامات بشأن الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي وإجراءات لتسهيل الحياة. للفلسطينيين.

ووفقًا للقناة (12)، تعهد شركاء نتنياهو، بيتساليل سموتريتش وإيتامار بن غفير، مؤيدي ضم إسرائيل للضفة الغربية، بعدم القيام بأي شيء يمكن أن ينسف صفقة كهذه.

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد، اليوم الخميس، في الكنيست، (البرلمان الإسرائيلي) على أن إحدى المهام الرئيسية لحكومته الجديدة هي "توسيع دائرة السلام" مع الدول العربية. وقال نتنياهو: "المهمة الثالثة هي الاستمرار في توسيع دائرة السلام مع الدول العربية من أجل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي"، مشيرًا على الأرجح إلى المملكة العربية السعودية لأن إسرائيل تحاول تطبيع العلاقات مع الدولة الخليجية التي لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

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