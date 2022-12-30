تعرّف على وزير الأمن الإسرائيلي الجديد الذي "صفى حسابه" مع سلفه!

وزير الأمن الإسرائيلي الجديد يوآف غالانت، حليف لنتنياهو ومدافع عن المستوطنات

للتداول على السلطة، بعد مؤكد هو البعد السياسي. لكن في بعض الأحيان، يكون لذلك بعد شخصي أيضا. هذا هو حال وزير الأمن الإسرائيلي الجديد يوآف غالانت. بالنسبة للرجل، الذي ولد في ميناء يافا، المطل على البحر الأبيض المتوسط، في العام 1958، لوالدين بولنديين نجيا من المحرقة النازية، فإن دخوله لوزارة الأمن، هو شعور "برد الاعتبار" لكبريائه، الذي جُرح بسبب سلفه بيني غانتس.

سُمي غالانت بيوآف، على اسم "عملية يوآف العسكرية"، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في حرب 1948، للسيطرة على صحراء النقب (جنوب) من الجيش المصري، وشارك فيها والده. وكوالده، كان غالانت جنديا بارعا، وضابطا في نخبة مشاة البحرية الإسرائيلية (الضفادع البشرية) "شييطيت 13. وما بين عامي 1982 و1984، أعلن غالانت عن أخذه إجازة من الجيش، لينتقل إلى ألاسكا حيث عمل حطّابا. وفي العام 2002 وصل إلى رتبة جنرال، وشغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الحكومة آنذاك، أرئيل شارون. ترقّى لاحقا ليصبح قائدا للقيادة العسكرية الجنوبية، وأشرف على انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في العام 2005. ولكن قاد أيضا، عملية "الرصاص المصبوب" ضد القطاع في 2008-2009.

"مستند هربيز"

في العام 2011، عندما انتهت ولاية قائد هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي، اعتُبر غالانت أبرز المرشحين لخلافته، بل كان المفضل على رئيس الحكومة آنذاك، نتنياهو. هذا بالرغم من أنه كان جزءا من فضيحة مصادرة أراض عامة لبناء منزله. لكن لم يتم توجيه تهم جنائية لغالانت، خاصة بعد أن تسبب تقرير استقصائي يعرف بـ "مستند هربيز"، بتقديم التماس إلى المحكمة العليا. مع ذلك، تم الحديث عن مشاكل قانونية محتملة في حال تعيينه. ليتم اختيار غانتس حينها رئيسا لهيئة الأركان بدلا منه، واليوم... يُقصي غالانت غانتس من حقيبة الأمن، لـ "يقتص منه"، كما سبق لغانتس أن أقصى غالانت من قيادة هيئة أركان الجيش! لاحقا، تحوّل أشكنازي وغانتس إلى حلفاء سياسيين، بمواجهة نتنياهو وغالانت. وسبق لنتنياهو أن اتهم أشكنازي وخصمه فيما بعد ووزير أمنه آنذاك إيهود باراك، بـ "التآمر" على غالانت. وجاء في الموقع الالكتروني للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أن "غالانت اليوم، يصفّي حسابه مع غانتس".

لاحقا وبعد تركه الجيش، أصبح غالانت مديرا لشركة حفريات، مملوكة لرجل أعمال فرنسي إسرائيلي، يدعى بيني شتاينميتز، لكنه استقال من منصبه هذا في العام 2014، للانخراط في السياسة. وفي العام 2015، أصبح وزيرا للإسكان، عن حزب يمين الوسط "كولانو" أو "كلنا"، وذلك قبل أن ينتقل إلى حزب "الليكود" اليميني، بزعامة نتنياهو في العام 2019. وتولى وزارة التعليم والهجرة، بالفترة ما بين 2019-2021. ومذاك، يعتبر غالانت مقربا من نتنياهو وداعما، بل ومدافعا قويا عن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وعقب تعيين غالانت، رحّب رئيس مجلس المستوطنات (يشع) شلومو نئمان بغالانت، المتزوج من ضابطة إسرائيلية متقاعدة برتبة مقدم، تعرّف عليها أثناء الخدمة العسكرية، وهي يهودية من أصل مغربي. حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف، في الاقتصاد وإدارة الأعمال، من جامعة حيفا الإسرائيلية (شمال).