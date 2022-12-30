تهانٍ أميركية "بطعم التحذير" لنتنياهو بمناسبة تنصيب حكومته السادسة

بايدن وبلينكن: نتطلع للعمل مع نتنياهو، ولكن سنعارض بالتأكيد، أي خطوة تتعارض مع قيمنا، أو تُعرّض حل الدولتين إلى الخطر

إلى جانب التهاني والتأكيد على الالتزام، لم تخلُ التعليقات الأميركية على تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهي السادسة برئاسة بنيامين نتنياهو، من التلويح بالمعارضة عند الحاجة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن اليوم (الجمعة): "اتطلع الى العمل مع الحكومة الاسرائيلية الجديدة، لتعزيز السلام والامن والازدهار في المنطقة. يجب علينا تعزيز المصالح والقيم، التي كانت في صميم علاقتنا منذ عقود". وأضاف: "إن العلاقات العميقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تستند منذ فترة طويلة إلى التزام لا يتزعزع بأمن إسرائيل، ومُثُلٍ مشتركةٍ معينة، بما في ذلك المبادئ الديمقراطية، ورؤية إسرائيل في سلام مع جيرانها". وتابع بلينكن:"كما قال الرئيس بايدن، سنعمل مع الحكومة الجديدة، لمواجهة التحديات والفرص العديدة، التي تواجه إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديد الإيراني". ولكنه قال" سنواصل دعم حل الدولتين، ومعارضة السياسات، التي تعرض للخطر أو تتعارض، مع مصالحنا وقيمنا المشتركة".

وأخيرًا، شدد بلينكين، على أن "الولايات المتحدة، ستظل ملتزمة بتعزيز تدابير متساوية للحرية والعدالة والأمن والازدهار، للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء". ويعتبر الملف الفلسطيني، وضم الحكومة لعناصر متشددة من أقصى اليمين، أبرز العقبات التي تنتظر العلاقات الأميركية-الإسرائيلية، أثناء عهدة الحكومة الجديدة. وسبق للسفير الأميركي لدى إسرائيل، أن شدد على ضرورة الحفاظ على حقوق الأقليات في إسرائيل، بدءا بالعرب وحتى مجتمع الميم. وتوصف الحكومة الإسرائيلية الجديدة، على أنها الأكثر يمينية في تاريخ البلاد. وحذّر بايدن في تهنئته نتنياهو: "سوف نعارض السياسات التي لا تتطابق مع قيمنا المشتركة، وتلك التي تعرض حل الدولتين إلى الخطر".