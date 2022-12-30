تقرير: زيارة متوقعة لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض إلى إسرائيل

بايدن يرسل مستشاره للأمن القومي لإسرائيل، للتعبير عن مخاوفه من سياستها في الملف الفلسطيني، وتقويض القيم الديمقراطية

سيكون مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، منتصف الشهر المقبل (يناير كانون الثاني)، أول مسؤول أميركي يزور إسرائيل، منذ تنصيب حكومتها الجديدة.

وبحسب ما نقله موقع "والا" العبري، من مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، فإن الرئيس جو بايدن أرسل سوليفان، لشق الطريق أمام المحادثات بين البلدين، تمهيدا لزيارة ممكنة لوزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إلى إسرائيل، ومن ثم زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. وسيلتقي سوليفان في إسرائيل، نتنياهو ونظيره تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي يعرفه منذ الفترة التي شغل بها ديرمر، منصب السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة.

وسينقل سوليفان، بحسب التقرير، مخاوف واشنطن من سياسات محتملة قد تنتهجها مركّبات الحكومة الإسرائيلية، في ملفين: الفلسطيني، وتقويض القيم الديمقراطية. ذلك أن الحكومة الجديدة، توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم عناصر متشددة من أقصى اليمين. وحدد نتنياهو، في خطاب تنصيبه، هدفين في السياسة الخارجية: الأول منع إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، والثاني توسيع اتفاقيات إبراهيم للتطبيع، لتشمل السعودية.

وفي وقت اقترب فيه موقف بايدن من موقف نتنياهو في الملف الأول، فإن تدهور العلاقات بين الرياض وواشنطن، قد يعطّل جهودهما، في الملف الثاني.