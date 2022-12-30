الإعلام العبري: ديرمر سيكون وزير الخارجية الفعلي والحقيقي لإسرائيل!

رغم وجود وزيرين للخارجية بالتناوب في إسرائيل، إلا أنه من سيستلم التأثير في السياسة الخارجية، هو وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر

لم يعد سرا، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كان معنيٌ بأن يرى "توأمه السياسي" ووريثه المحتمل رون ديرمر، في منصب وزير الخارجية.

لكن "صراع الجبابرة" السياسي داخل كتلته البرلمانية "الليكود"، تغلب على التعيين التكنوقراطي. ولم يستطع نتنياهو من إيجاد مخرج للصراع، حتى الدقيقة التسعين. فأعلن قبيل التنصيب بدقائق، التناوب على وزارة الخارجية، بين قطبي "الليكود" إيلي كوهين ويسرائيل كاتس. لكن مصادر دبلوماسية تؤكد، أن أحدا منهما لن يسيطر على السياسية الخارجية لإسرائيل حقا، حيث سيحتفظ بها نتنياهو وأمين سره: رون ديرمر، الذي يعتمد عليه نتنياهو كثيرا. كما علّق الصحفي الإسرائيلي المختص بالشؤون الدبلوماسية باراك رافيد، أن "أي وزير خارجية أجنبي، لن يأخذ وزير الخارجية الإسرائيلي على محمل الجد، بسبب التناوب".

ورغم أنه ليس عضوا بالكنيست، إلا أن نتنياهو عيّن ديرمر وزيرا للشؤون الاستراتيجية، وخوّله بتجنيد فريق له من 20 موظفا. وبحسب المعلومات، فإن ديرمر سيكون وزير الخارجية الفعلي والحقيقي لإسرائيل، بل ومبعوثا خاصا لنتنياهو، لشؤون الولايات المتحدة، والنووي الإيراني، والتطبيع مع الدول العربية، وأمور أخرى حساسة. بل وسيكون عضوا في الكبنيت (المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر، للشؤون الدبلوماسية والأمنية). وديرمر -كما نتنياهو- ترعرع في الولايات المتحدة ودرس بها، ويجيد الإنجليزية بطلاقة. ولم يتخلَ عن جنسيته الأميركية، إلا عام 2005. ولدى ديرمر معرفة عميقة بكامل قيادة الكونغرس - الديمقراطية والجمهورية، على حدٍ سواء.

وكانت علاقته ودية للغاية مع الرئيس جو بايدن. وحتى عندما عمل سفيرا لدى الولايات المتحدة، كان نتنياهو يدعو ديرمر للحضور إلى إسرائيل، عدة مرات في الشهر للاستعانة به. لدرجة تم حجز غرفة دائمة لديرمر، بالقرب من مكتب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، في مبنى رئاسة الحكومة في القدس، حتى يتمكن من مزاولة عمله فيها، أثناء قدومه إلى إسرائيل من واشنطن. ومن بين مواقفه، أن السلطة الفلسطينية يجب أن تصبح ديمقراطية، قبل بدء أي مفاوضات مع إسرائيل. عقيدة تبنتها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس، كموقف رسمي للإدارة. ويذكر أن نتنياهو، الذي كان دبلوماسيا بنفسه، لا يفضّل الاعتماد على السلك الدبلوماسي الإسرائيلي، ويتهمه بـ "التسريب للصحافة والإعلام، وبميوله إلى اليسار السياسي".

ويتهم دبلوماسيون إسرائيليون، بأن مكانة وزارة الخارجية تراجعت، في عهد نتنياهو. ومن الامور التي تأخذ عليه في هذا المجال، حرمانه الوزارة، من الميزانيات. وأدى ذلك إلى ارتفاع في مكانة أجهزة أخرى إسرائيلية، تُعنى بالسياسية الخارجية. كمجلس الأمن القومي، والموساد.