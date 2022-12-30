إسرائيل تفرض قيودا على السياح القادمين من الصين وسط تصاعد حالات الإصابة بوباء كورونا

ستطلب شركات الطيران الأجنبية من السياح الأجانب المسافرين من الصين إلى إسرائيل اختبارهم بحثًا عن الوباء.

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة أنها ستفرض قيودًا على السفر على السياح القادمين من الصين، في ظل تزايد حالات الإصابة بوباء كورونا، وستطلب شركات الطيران الأجنبية من السياح الأجانب المسافرين من الصين إلى إسرائيل اختبارهم بحثا عن الوباء. وقال وزير الصحة الجديد، أرييه درعي، إنه سيتم أيضًا إنشاء محطات أخذ عينات طوعية للإسرائيليين والمواطنين الأجانب.

وبذلك، تنضم إسرائيل إلى الدول الأخرى التي أضافت قواعد سفر للرحلات الجوية من الصين وسط مخاوف من انتشار نوع جديد من المرض. وأصبحت إسبانيا، اليوم الجمعة، ثاني دولة أوروبية تفرض قيودًا على السفر على الوافدين من الصين - لدخول البلاد ، سيحتاج الركاب إلى نتيجة الاختبار السلبية أو التطعيم الكامل. وتتبع إسبانيا إعلان إيطاليا في وقت سابق من هذا الأسبوع لإجراء اختبار إلزامي.وقالت رئيس الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إنه "حتى الآن لم يتم اكتشاف أي متغيرات جديدة بين الركاب القادمين من الصين"

ووصفت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي إدخال فحوصات وباء كورونا الإلزامية للمسافرين من الصين بأنه "غير مبرر"، في ما الدول الأخرى خارج أوروبا وإسرائيل التي قررت تنفيذ قواعد جديدة للقادمين من الصين تشمل الولايات المتحدة واليابان والهند وتايوان وكوريا الجنوبية.

وارتفعت حالات الإصابات الجديدة بوباء كورونا في الصين خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث سجل ما يقرب من 250 مليون شخص في الصين بـالوباء في أول 20 يومًا من الشهر. وكانت بكين قد أعلنت في إطار تخفيفها للقيود بعد ما يقرب من ثلاث سنوات، أنها ستلغي الحجر الصحي الإلزامي لوباء كورونا للوافدين إلى الخارج اعتبارًا من 8 يناير/كانون الثاني الوشيك، مما دفع الكثيرين في الصين إلى الإسراع في التخطيط لرحلات إلى الخارج.