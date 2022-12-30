إسرائيل: تأجيل نقل الصلاحيات بين الجيش والشرطة لمدة ثلاثين يوما

لصالح فحص استعدادات الشرطة، وخلص الاتفاق إلى أنه سيتم تأجيل النقل الأمني للمستوطنات المحيطة بالقدس من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة.

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير على تأجيل نقل الصلاحيات بين الجيش والشرطة لمدة ثلاثين يومًا، لصالح فحص استعدادات الشرطة، وخلص الاتفاق إلى أنه سيتم تأجيل النقل الأمني للمستوطنات المحيطة بالقدس من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة.

وكان من المفترض أن يتم نقل الصلاحيات، الأحد الوشيك، ولكن في ضوء تقييم الوضع من قبل رئيس مفوض الشرطة كوبي شبتاي وقائد MGB المشرف أمير كوهين ، وبموجب ذلك لم يتم نقل الإجراءات المطلوبة لقبول المسؤولية من وطلب وزير الأمن وزير الأمن القومي تأجيل النقل لبحث الأمر ، وتقرر مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الأمن تأجيل النقل لمدة شهر.

وتحتل إيران قمة جدول التحديات التي تواجه الدولة اليهودية على الصعيد العالمي بنظر الإسرائيليين من اليمين السياسي الذين يرون أيضا أن التهديد الإيراني يشكل تحديا عالميا وليس شأنا إسرائيليا فحسب، على ما بين استطلاع أعدته هيئة البث الرسمة كان عشية أداء الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية.

وتأتي أوكرانيا في المرتبة الثانية من حيث مبلغ التحديات عالميا لكنها تحظى بترتيب أدنى إسرائيليا حيث تم ترتيبها إلى جانب الاحترار المناخي. وينضم إلى التحديات على الصعيد العالمي موضوع التضخم وتعاظم قوة الأنظمة غير الديمقراطية.

على الصعيد الداخلي أدرج قسم من المستطلعة آراؤهم 4 تحديات أساسية هي الأمن الداخلي وتحديات الأمن العام والتحديات السياسية والاجتماعية.

مؤيدو اليمين وضعوا قضية الأمن الداخلي أولوية يليها الأمن. اليمين الوسط رأى في المقدمة تحدي الأمن وبعد ذلك الأمن الداخلي أضف إلى خفض التوترات بين المكونات الاجتماعية. ويتمركز في الصدارة التحدي السياسي أي الرغبة برؤية قيادة مختلفة ومن ثم الأمن الداخلي. أما الوسط اليسار فقد صنفوا الأمن الداخلي والتحديات الاجتماعية بذات الترتيب وفي اليسار أشاروا إلى المساواة في التحديات الاجتماعية والسياسية.