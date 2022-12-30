استهدف الهجوم الذي نفذته "خلايا" تابعة للتنظيم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، حافلات تقل عاملين في حقل التيم النفطي في ريف دير الزور الغربي

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 12 عاملا في حقل نفطي تحت سيطرة الحكومة السورية جراء هجوم مباغت شنه تنظيم "داعش"، صباح اليوم الجمعة، في شرق سوريا، بعد يوم من بدء القوات الكردية عملية أمنية للقضاء على الجهاديين في شرق البلاد.

وبحسب المرصد السوري، استهدف الهجوم الذي نفذته "خلايا" تابعة لتنظيم"داعش"،حافلات تقل عاملين في حقل التيم النفطي في ريف دير الزور الغربي الذي يعد جزءاً من البادية المترامية الأطراف التي انكفأ اليها مقاتلو التنظيم منذ إسقاط خلافته في آذار/مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته،المترامية الأطراف التي انكفأ اليها مقاتلو "داعش" منذ إسقاط خلافته في آذار/مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته.

وبدأ الهجوم وفق ما أوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "بتفجير عبوات ناسفة لدى مرور الحافلات، قبل أن يبادر عناصر التنظيم الى إطلاق الرصاص عليها"، ما أودى بحياة 12 من العاملين السوريين في الحقل.

ومن جهتها أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" من جهتها عن "استشهاد عشرة عمال وإصابة اثنين آخرين جراء اعتداء إرهابي استهدف ثلاث حافلات تقل العاملين" في الحقل.

وفي وقت لاحق، قال وزير النفط السوري بسام طعمة في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن إحدى الحافلات "تعرّضت لقذيفة صاروخية"، لافتاً إلى إصابة أربعة عمال بجروح وأوضح أنّ من نفذوا "الاعتداء الإرهابي.. استغلوا سوء الأحوال الجوية وحالة الضباب المنتشر في المنطقة صباحاً".

وشنّ التنظيم العام الماضي هجوماً مماثلاً، أودى في 2 كانون الأول/ديسمبر 2021 بعشرة من عمال حقل الخراطة النفطي الواقع في ريف دير الزور الجنوبي الغربي.ومع تكرار هجمات التنظيم على القوات الحكومية، تشهد البادية بين الحين والآخر اشتباكات تتخللها أحياناً غارات روسية دعماً للقوات الحكومية، وتستهدف مواقع مقاتلي التنظيم وتحركاته.

وتصعّد خلايا تنظيم "داعش" منذ مطلع الشهر الحالي وتيرة عملياتها في البادية السورية، واستهدفت غالبيتها القوات الحكومية ومجموعات موالية لإيران، ما أسفر عن مقتل مقتل 37 مقاتلاً من الطرفين، إضافة الى عنصرين من "داعش" ومدني واحد، وفق حصيلة أوردها المرصد، المنصرم الإثنين.