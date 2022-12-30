إيران: الحكم بالإعدام على الفنان والكاتب (مهدي بهمن) بعد حديثه مع قناة إسرائيلية

كان مهدي قد اعتقل في الاحتجاجات في إيران وتحدث إلى القناة الإسرائيلية (13) في أبريل بعد أن اتصل بمترجم إسرائيلي لنشر أحد كتبه بالعبرية.

أفادت موقع إذاعة "فردا" الإيراني المعارض، مساء الخميس، عن مصادر وصفها بالمطلعة قولها إن "فرع 28 لمحكمة الثورة في طهران حكم على القاص والرسام مهدي بهمن بالإعدام" بعد أن أجرى مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية في وقت سابق من هذا العام، مشيرا إلى أن" محكمة الثورة في طهران اصدرت حكما بإعدام مهدي بهمن الذي اعتُقل خلال الاحتجاجات.

وكان مهدي بهمن قد اعتقل في أكتوبر / تشرين الأول المنصرم بعد اندلاع الاحتجاجات التي هزت البلاد منذ منتصف سبتمبر / أيلول المنصرم، قد تحدث إلى القناة الإسرائيلية (13) في أبريل/نيسان 2022 بعد أن اتصل بمترجم إسرائيلي لنشر أحد كتبه بالعبرية.

وبحسب تقارير إيرانية، فإن "مهدي بهمن يقبع في العنبر 209 في سجن إيفين شمال طهران الذي يخضع لإشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية"، وكشفت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين الإيرانيين، أمس الخميس، أن "مهدي بهمن حُرم من حقه في تعيين محام أثناء جلسة المحكمة".

ومن جهته قال موقع إيران الدولي، إن محكمة ثورية، أعلنت الحكم هذا الأسبوع، فيما حكم على 11 شخصًا على الأقل بالإعدام في الأيام الأخيرة لدورهم في الاحتجاجات، بالإضافة إلى أكثر من 100 شخص يواجهون بالفعل عقوبة الإعدام، وفقًا لـ جماعات المعارضة.

جدير بالذكر أن مهدي بهمن هو رسام ومؤلف مجموعة قصص "برد العظام" التي لم تنشر في إيران بسبب رقابة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وتم نشر هذا العمل الخيالي في أمستردام عام 2019 بواسطة دار نشر روناك، كما أنه باحث في مجال تقريب الأديان، ويعمل مهدي في أعماله الفنية على تعزيز التسامح والتعايش الديني. في السنوات الأخيرة ، عمل مع رجل الدين الشيعي المنشق معصومي طهراني لإنشاء أعمال فنية تحتوي على رموز لأديان مختلفة ومنحها لقادة الأقليات اليهودية والمسيحية والزرادشتية والسنية والسابانية المندائية والبهائية في إيران.