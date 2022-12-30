تركيا: سبعة قتلى في انفجار جراء تسرّب للغاز بمطعم في محافظة أيدين

قال المحافظ إن الانفجار وقع في المطبخ حيث كان العمال يقومون بتبديل إحدى عبوات الغاز المستخدمة لتشغيل الموقد.

لقي سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال حتفهم الجمعة في انفجار جراء تسرّب للغاز في مطعم في محافظة أيدين بغرب تركيا، وفق ما أفاد مسؤولون، وأظهرت لقطات متلفزة أنقاضا متفحمة للمطعم المكوّن من طابقين بعد أن تطايرت نوافذه وأبوابه جراء الانفجار.

وقال المحافظ إن الانفجار وقع في المطبخ حيث كان العمال يقومون بتبديل إحدى عبوات الغاز المستخدمة لتشغيل الموقد.

وقالت وسائل إعلام تركية، أن انفجار وقع في متجر دونر في منطقة نازيلي لسبب غير معروف.وأضافت أن المحيطين بمكان الانفجار ابلغوا الشرطة والدفاع المدني بالانفجار فور وقوعه.وتابعت أن فرق إدارة الإطفاء في بلدية أيدين الحضرية بدأت التدخل بعد وقت قصير من وقوع الحريق.

وأشارت أنه أثناء إخماد الحريق عثر على جثث 7 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 4 أشخاص في الحريق.