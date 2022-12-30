الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت الليلة على اقتراح للحصول على رأي قانوني ضد إسرائيل

جلعاد"لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي محتل لوطنه. وأي قرار من قبل هيئة قضائية تحصل على تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقياً

من المنتظر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، على اقتراح للحصول على رأي قانوني ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "نتنياهو كان لديه الوقت للتحدث مع العديد من القادة بشأن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتضمن دعوة لمحكمة العدل الدولية لصياغة رأي قانوني حول 'الاحتلال الإسرائيلي'".

ومن جهته قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن القرار المقترح: "لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي محتل لوطنه. وأي قرار من قبل هيئة قضائية تحصل على تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقياً والمسيّسة هو قرار غير شرعي على الإطلاق" وتابع جلعاد إن "قرار إجراء تصويت يتعامل مع إسرائيل هو مثال آخر على الانحلال الأخلاقي للأمم المتحدة ، الذي يمنع موقف "إسرائيل من أن يُسمع في تصويت تحدد نتائجه سلفًا".

في ضوء التصويت، أعلن السفير إردان أنه لن يتحدث خلال المناقشة وأن الوفد الأمريكي لدى الأمم المتحدة سيصوت ضد القرار المقترح، نيابة عن إسرائيل أيضًا.

ومن المتوقع أن يعالج الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية "الأهمية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" ينص الاقتراح بالفعل على أن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس غير قانوني ويطلب من المحكمة أن توصي بالإجراءات التي يجب أن تتخذها الأمم المتحدة ودول العالم ضد إسرائيل بسبب هذا الوجود الذي يشكل، حسب الاقتراح ، " ضم الأراضي"

وفي السياق قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "ستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة على اقتراح طلب فتوى قانونية ضد إسرائيل من محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر"موضحة أن الاقتراح ينص بالفعل على أن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية غير قانوني ويطلب من المحكمة التوصية بالخطوات التي يجب أن تتخذها الأمم المتحدة ضد إسرائيل.