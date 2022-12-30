مصر: مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة في اعتداء على حاجز أمني بمدينة الاسماعيلية

ترجح المصادر الأمنية أن يكون الهجوم "عملا إرهابيا" هو الأول من نوعه في مدينة مصرية منذ عدة سنوات باستثناء منطقة شمال سيناء

أكدت مصادر أمنية وطنية مصرية، مساء اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة عناصر شرطة في اعتداء على حاجز أمني بمدينة الاسماعيلية بمصر، وأوضحت أن سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني المقام في حي السلام السكني ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحا آليا وأطلقا النار باتجاه عناصر الأمن الذين ردوا بقتل أحد المهاجمين وإصابة الآخر الذي لاذ مع ذلك بالفرار.

وترجح المصادر الأمنية أن يكون الهجوم "عملا إرهابيا" هو الأول من نوعه في مدينة مصرية منذ عدة سنوات باستثناء منطقة شمال سيناء حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم "داعش".

وشهدت مصر اعتداءات استهدفت خصوصا الشرطة عقب اطاحة الجيش الذي كان يقوده آنذاك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الاسلامي محمد مرسي.

لكن السلطات المصرية تمكنت من السيطرة على الوضع الأمني في البلاد منذ عدة سنوات بعد حملة أمنية طالت جماعة الاخوان المسلمين وكل أطياف المعارضة.

وتنتقد المنظمات الحقوقية الدولية ما تعتبره انتهاكا من السلطات المصرية وتقدر عدد السجناء السياسيين في مصر بستين ألفا.