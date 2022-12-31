إيران : 100 معتقل يواجهون عقوبات محتملة بالإعدام

قالت الجماعة الحقوقية، ومقرها النرويج، عبر موقعها الإلكتروني: "يواجه 100 محتج على الأقل في الوقت الحالي خطر الإعدام أو اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام"

أعلنت جماعة حقوقية إيرانية، أمس الجمعة، أن ما لا يقل عن 100 معتقل من المحتجين في إيران يواجهون عقوبات محتملة بالإعدام.

وقالت الجماعة الحقوقية، ومقرها النرويج، عبر موقعها الإلكتروني: "يواجه 100 محتج على الأقل في الوقت الحالي خطر الإعدام أو اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو احتمال صدور عقوبات بالإعدام بحقهم. وهذا العدد هو الحد الأدنى، إذ تقع أغلب الأسر تحت ضغط لالتزام الصمت، ومن المعتقد أن العدد الحقيقي أكبر بكثير".

وكانت محاكم إيرانية قد أصدرت عقوبات بالإعدام في أكثر من 12 قضية حتى الآن استنادا إلى اتهامات مثل "الحرابة" بعد إدانة محتجين بقتل أو إصابة أفراد من قوات الأمن وتدمير ممتلكات عامة وترويع العامة.

وفي نفس السياق، ندد المحتجون في جنوب شرقي إيران المضطرب، أمس الجمعة، بالمرشد الإيراني آية الله خامنئي، وهتف المحتجون: "الموت للدكتاتور، الموت لخامنئي!" في إشارة إلى مقطع منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنه من زاهدان، عاصمة إقليم سستان وبلوخستان.

واندلعت الاحتجاجات ضد القيادة الدينية في إيران بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر/أيلول، بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها بسبب "ملابس غير لائقة".