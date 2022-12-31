الرئيس الإسرائيلي: "لا أحد لديه امتياز القول بأن البلد محكوم عليه بالفناء"

تابع الرئيس الإسرائيلي، "تحدثت بالأمس مع حكومة إسرائيل السابعة والثلاثين، وتمنيت لهم النجاح في مهمتهم المهمة وأكدت أن من واجبهم العمل من أجل شعب إسرائيل بأكمله"

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أمس، الجمعة في مراسم الذكرى الـ15 لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أمنون ليبكين شاحاك، الذي توفي قبل 10 سنوات، "أعلم أن هذه الفترة بالنسبة للكثيرين في البلاد، ليست سهلة وتحديًا بالتأكيد"، وأضاف "لكن يجب أن أخبركم أنه عندما أرى صورة أمنون أمام عيني، أدرك أولاً وقبل كل شيء أنه لا أحد لديه امتياز التصرف أو التحدث كما لو أن البلد محكوم عليه بالفناء أو البحث عن جوازات من أجل السفر".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي، "أصدقائي الأعزاء، عندما أتحدث عن أمنون، عن التزامه بقيم دولة إسرائيل والتماسك الإسرائيلي الذي وقف أمام عينيه ليل نهار، لا يسعني إلا التعليق على ما يجري في هذا الوقت"، مؤكدا أن "الديمقراطية الإسرائيلية طويلة الأمد ومستقرة. ليس من السهل تحدي عالم قيم المجتمع الإسرائيلي".

وتابع الرئيس الإسرائيلي، "تحدثت بالأمس مع حكومة إسرائيل السابعة والثلاثين، وتمنيت لهم النجاح في مهمتهم المهمة وأكدت أن من واجبهم العمل من أجل شعب إسرائيل بأكمله وبروح إعلان الاستقلال. وطالبوا بإظهار المسؤولية المطلوبة من الجميع في هذا الوقت ".

Avi Ohayon (GPO) الصورة الجماعية التذكارية الرسمية للحكومة الإسرائيلية

وكان موقع YNET العبري قد أكد، أن الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، ورئيس الحكومة نتنياهو، تأخرا نصف ساعة عن التقاط الصورة، واضطر الوزراء انتظارهم وقوفا، كل بموقعه المحدد في الصورة.