الضفة الغربية: قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل 3 أشخاص للإشتباه بهم في ضلوعهم في عمليات عدائية

وتم نقل المشتبهين بهم المقبوض عليهم لإجراء مزيد من التحقيقات معهم من قبل قوات الأمن.

قامت قوات الأمن الإسرائيلية، أمس الجمعة، بإعتقال ثلاثة أشخاص للإشتباه بهم في ضلوعهم في عمليات عدائية، خلال العمليات المستمرة لوقف الهجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وألقت قوات الجيش القبض على شخص مسلح وصادروا مدفع رشاش من نوع "كارلو" في قرية كفر تل، فيما تم إعتقال مطلوبين آخرين في مداهمة جرت في نفس الوقت بالضفة الغربية.

وتم نقل المشتبهين بهم المقبوض عليهم لإجراء مزيد من التحقيقات معهم من قبل قوات الأمن.

وكانت قد نفذت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة صباح أمس الجمعة، عمليات استباقية ووقائية في مدينة نابلس من أجل اعتقال مطلوبين متهمين بنشاط عدائي، واعتقلت مشتبه به المطلوب هو أحمد مساري، 19 سنة، ناشط في جماعة "عرين الأسود".

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، أن مجموعة "عرين الأسود" أطلقت النار على قاعدة عسكرية في بلدة حوارة جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية، إضافة إلى نقطة تفتيش عسكرية هناك، مشيرة إلى أن المنفذين لاذوا بالفرار