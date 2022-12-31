الأمم المتحدة توافق على اقتراح للحصول على رأي محكمة العدل الدولية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والفلسطينيون يعتبرونه "إنتصار"

رحب الفلسطينيون اليوم السبت بالتصويت الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبة محكمة العدل الدولية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك بعد نحو أسبوعين من التصويت، حيث صوتت 87 دول لصالح القرار، مقابل 26 دولة عارضته، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية ضد الفلسطينيين، كما يطلب رأي محكمة العدل بشأن التدابير الإسرائيلية الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي في القدس الشرقية، كما يطلب رأيها في تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 16 ديسمبر/كانون الأول في نيويورك بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

من انب آخر، رحب الفلسطينيون يوم السبت بالتصويت الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبة محكمة العدل الدولية.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "حان الوقت لأن تكون إسرائيل دولة خاضعة للقانون وتحاسب على جرائمها المستمرة ضد شعبنا"، فيما قال المسؤول الفلسطيني الكبير حسين الشيخ على تويتر إن التصويت "يعكس انتصار الدبلوماسية الفلسطينية"

محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة، رغم أن محكمة العدل الدولية لا تملك سلطة إنفاذها.

ومع ذلك، فإن التصويت أمس الجمعة يمثل تحديًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو، الذي تولى منصبه الخميس الماضي على رأس حكومة يمينية متشددة تضم أحزابًا تدعو إلى ضم أراضي الضفة الغربية.