سلطنة عُمان تنشئ بنك الجينات لحفظ الأصول الوراثية للحيوانات البرية المهددة بالانقراض

يهدف مشروع الهيئة إلى حفظ المادة الوراثية بالتجميد من الحيوانات البرية عبر توفير مادة وراثية احتياطية تمكن من استعادة الأصول الوراثية في حالة فقد السلالات

أنشأت هيئة البيئة في عمان بنك الجينات لحفظ الأصول الوراثية للحيوانات البرية المهددة بالانقراض ذات القيمة الاقتصادية لضمان استدامتها بالتجميد خارج موقعها الأصلي.

ويهدف مشروع الهيئة إلى حفظ المادة الوراثية بالتجميد من الحيوانات البرية عبر توفير مادة وراثية احتياطية تمكن من استعادة الأصول الوراثية في حالة فقد السلالات الحيوانية بسبب الأمراض أو الكوارث الطبيعية، لتعزيز الحفظ والاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية في سلطنة عمان ومنعها من الانقراض، بالإضافة إلى توفيرها للطلبة والباحثين المهتمين بالموارد الوراثية الحيوانية من الحيوانات البرية.

ويأتي المشروع بالتعاون بين هيئة البيئة بمحمية الكائنات الحية والفطرية بمحافظة الوسطى، ومركز موارد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وشؤون البلاط السلطاني ممثلًا بمركز توليد الحيوانات البرية.

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وتم رصد عدة مئات من أنواع الطيور في الأراضي العمانية. ووفقًا للمصادر ، فإن تقدير عددها يتراوح بين 482 و 603.

تلعب عمان أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على السلاحف الخضراء، والتي تعد موطنًا لواحد من أكبر مواقع التعشيش في العالم ، في رأس الجنز. . جميع أنواع السلاحف الخمسة المهددة بالانقراض الموجودة على سواحل عمان محمية بموجب مرسوم ملكي.

عمان هي أيضا موطن لعدد كبير من الأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك الحبارى، والوعل النوبي، والطهر (الماعز العماني) والفهد العربي.