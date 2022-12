سلطنة عُمان تنشئ بنك الجينات لحفظ الأصول الوراثية للحيوانات البرية المهددة بالانقراض

أنشأت هيئة البيئة في عمان بنك الجينات لحفظ الأصول الوراثية للحيوانات البرية المهددة بالانقراض ذات القيمة الاقتصادية لضمان استدامتها بالتجميد خارج موقعها الأصلي.

ويهدف مشروع الهيئة إلى حفظ المادة الوراثية بالتجميد من الحيوانات البرية عبر توفير مادة وراثية احتياطية تمكن من استعادة الأصول الوراثية في حالة فقد السلالات الحيوانية بسبب الأمراض أو الكوارث الطبيعية، لتعزيز الحفظ والاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية في سلطنة عمان ومنعها من الانقراض، بالإضافة إلى توفيرها للطلبة والباحثين المهتمين بالموارد الوراثية الحيوانية من الحيوانات البرية.

ويأتي المشروع بالتعاون بين هيئة البيئة بمحمية الكائنات الحية والفطرية بمحافظة الوسطى، ومركز موارد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وشؤون البلاط السلطاني ممثلًا بمركز توليد الحيوانات البرية.