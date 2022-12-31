كورونا: متحور "يوم القيامة" الجديد يثير الرعب في مصر ومسؤول في الصحة يطمئن برسالة

بخصوص ما يروج حول ظهور متحور "يوم القيامة" الجديد، أكد المصدر ذاته أن "المتحورات الجديدة التي تظهر ليست بالخطورة الشديدة"

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان في مصر، عن عدم ظهور أي متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى أن "الوضع الوبائي لفيروس كورونا مستقر ولا يستدعي القلق".

وبخصوص ما يروج حول ظهور متحور "يوم القيامة" الجديد، أكد المصدر ذاته أن "المتحورات الجديدة التي تظهر ليست بالخطورة الشديدة"، وأضاف أن "متحور يوم القيامة، يهاجم الجهاز التنفسي بشكل أقل عن غيره، لكن لديه قدرة على الانتشار بشكل كبير، وفقا للمعلومات التي وردت إلينا من الصين والمواقع الرسمية".

وذكر المصدر فيما يتعلق بأعراض متحور "يوم القيامة"، أن "أعراض فيروس كورونا والمتحورات التي ظهرت فيما بعد هي واحدة ولا اختلاف فيها وتتمثل هذه الأعراض في ارتفاع درجة الحرارة، وحمى، وضيق في التنفس، وصعوبة في الحركة، وإحساس بالتعب والإرهاق وظهور طفح جلدي في بعض الحالات وليس معظمها".

وناشد المصدر المواطنين، بأهمية الحصول على لقاحات كورونا، لا سيما الجرعة التنشيطية، لدورها في تعزيز الجهاز المناعي للجسم لمواجهة الفيروس ومتحوراته المختلفة، لافتا إلى "أهمية الحصول على الجرعة الكاملة سواء الأولى أو الثانية وكل من مر على تطعيمه أكثر من 6 أشهر عليه التوجه إلى مراكز تطعيم لقاح كورونا والحصول على الجرعة"، كما طمأن المصدر المواطنين بشأن وفرة اللقاحات في مصر، مشيرا إلى تجاوز تطعيم المستهدفين من التطعيم أكثر من 73%؜ لجميع الفئات المستهدفة، و43%؜ من الجرعة الكاملة.