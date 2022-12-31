تقرير يكشف مضمون مكالمة هاتفية أجراها نتنياهو مع زيلينسكي

رئيس الحكومة الإسرائيلية، طلب من الرئيس الأوكراني، أن تصوّت بلاده ضد المقترح الفلسطيني في الأمم المتحدة، والأخير يطلب بالمقابل، أسلحة لمواجهة روسيا

كشف موقع عبري، مضمون مكالمة هاتفية، أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الجمعة)، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونقل موقع "والا" العبري، عن مصدر إسرائيلي وآخر أوكراني، أن نتنياهو طلب من زيلينسكي، أن تصوّت بلاده ضد المقترح الفلسطيني في الأمم المتحدة، أو على الأقل أن تمتنع عن التصويت. وينص المقترح، على أن تطلب الجمعية العمومية، رأي محكمة العدل الدولية في لاهاي، فيما إذا كان "الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية"، ضما بحكم الأمر الواقع أم لا.

لكن زيلينسكي طالب بالمقابل، أن تقدّم إسرائيل مساعدات عسكرية لبلاده، لمواجهة روسيا. وتهرّب نتنياهو من ذلك قائلا، إن "التصويت قريب جدا"، مبديا استعداده لدراسة تقديم الدعم العسكري. ويذكر أن أوكرانيا لم تشارك بالتصويت، على المقترح الفلسطيني في الأمم المتحدة. وعلّق مسؤول أوكراني على ذلك بالقول، إن "الزعيمان لم يرضيا من المكالمة، ولم يحصلا على ما يريدانه". وعبّر مسؤول إسرائيلي عن خيبة أمله، من عدم مشاركة أوكرانيا في التصويت. وأضاف "كنا نفضّل أن تُشارك، وتصوّت ضد المقترح، أو على الأقل أن تمتنع عن التصويت".

وسبق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن استدعت السفير الأوكراني لديها، احتجاجا على تصويت بلاده، تأييدا لمقترح فلسطيني "يضر بإسرائيل"، في الأمم المتحدة. وعللت كييف ذلك، بـ "الرد على رفض إسرائيل، تقديم مساعدات عسكرية". وتكتفي إسرائيل بتقديم مساعدات إنسانية لكييف. لكن مع دخول المسيّرات الإيرانية إلى جانب موسكو، علت أصوات داخل إسرائيل، تطالب بمنح أوكرانيا، أسلحة دفاعية.