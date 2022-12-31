الإمارات تهنئ الحكومة الإسرائيلية وتتطلع لتعزيز العلاقات

الرئيس الإماراتي يتصل برئيس الحكومة الإسرائيلية، ووزير الخارجية الإماراتي يتصل بنظيره الإسرائيلي، لتقديم التهاني بمناسبة تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة

هنأ الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، بنيامين نتنياهو بمناسبة توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وعبّر ابن زايد عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة، خاصة في المجالات التنموية، ودفع مسار الشراكة والسلام بين البلدين، إلى الأمام. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن نتنياهو أعرب عن شكره وتقديره لابن زايد على تهنئته، منوهاً بأهمية العلاقات بين البلدين. كما أفادت الوكالة، بمكالمة مماثلة بين وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ونظيره الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين. وجاء في التقرير، أن عبد الله بن زايد تمنى لكوهين "التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة". ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي حتى الآن، على المكالمات.

وقاد نتنياهو اتفاقيات إبراهيم للسلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، ولاحقا السودان. وحاول نتنياهو زيارة الإمارات عدة مرات أثناء توليه رئاسة الحكومة، لكن ذلك لم يخرج إلى النور، بسبب جائحة كورونا، حتى انتهت فترة ولايته.