اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا في كانون الثاني/يناير

موسكو تسعى لتحقيق تقارب بين حليفتيها دمشق وأنقرة، واللذين يوحّدهما "عدو" مشترك، هو القوات الكردية في الشمال السوري

يُعقد لقاء بين وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا، "في النصف الثاني من كانون الثاني (يناير)"، كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في خطوة جديدة، من التقارب الذي بدأ بين أنقرة ودمشق.

وقال أوغلو لصحافيين، وفق ما نقلت محطة "إن تي في" التلفزيونية التركية، "قررنا عقد اجتماع ثلاثي، في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير. قد يُعقد الاجتماع في بلد آخر". وكان اجتماع ثلاثي، عُقد الأربعاء في موسكو، بين وزراء الدفاع التركي والسوري والروسي، هو الأول منذ اندلاع الحرب في سوريا، عام 2011، التي تسببت بتوتر كبير في العلاقات، بين أنقرة ودمشق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أشار منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلى أنه قد يلتقي نظيره السوري بشار الأسد، بعد اجتماعات على مستوى وزيري الدفاع، ثم الخارجية. وتركيا، البلد المجاور لسوريا، تُعتبر أبرز داعمي المعارضة السياسية والعسكرية، منذ اندلاع النزاع. وبحسب المحلّلين، تسعى موسكو لتحقيق تقارب بين هذين البلدين الحليفين لها، واللذين يوحّدهما "عدو" مشترك، هو القوات الكردية الموجودة في شمال سوريا، والتي تصنّفها أنقرة بـ "الإرهابية"، وتحظى بدعم واشنطن.

وشنّت أنقرة سلسلة من الغارات الجوية، نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على مواقع للمقاتلين الكرد في شمال سوريا، مهدّدة بعملية برية جديدة، بعد العمليات الثلاث التي شُنّت، منذ العام 2016.