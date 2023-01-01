التباين الأول بين مركّبات الحكومة الإسرائيلية بسبب مُشرّع عربي

كتلة "الليكود" وكتل الحريديم، يدعمون ترشح أحمد الطيبي لمنصب نائب رئيس الكنيست، وسط معارضة من "الصهيونية المُتدينة" و"قوة يهودية"

ظهرت خلافات اليوم (الأحد)، في الائتلاف الإسرائيلي الجديد، بشأن تعيين عضو الكنيست أحمد الطيبي، نائبًا لرئيس الكنيست، وهو المنصب الذي يشغله باستمرار، منذ عام 2006.

وتعارض كتلة "الصهيونية المتدينة" و"قوة يهودية" تعيين الطيبي، بينما تدعمه كتلة "الليكود" وكتل الحريديم: "يهدوت هتوراه" و"شاس"، لاعتبارات سياسية. وينبع دعم الحريديم للطيبي، من منطلق "تحالف الأقليات" داخل إسرائيل، وهم العرب والحريديم. تحالف يُعتبر طويل الأمد بين الطيبي وقادة الحريديم في الكنيست.

وفي الماضي، اتجهت كتل الحريديم والكتل العربية، إلى التعاون البرلماني المشترك، ضد مشاريع قوانين، اعتبروها "مضرة بالأقلية العربية أو الحريديم".