مرجع يهودي: رئيس الكنيست مصاب بداء المثلية

في تصريح قد يؤدي إلى أزمة داخل الائتلاف الحاكم، شنّ مرجع ديني يهودي، هجوما على رئيس الكنيست أمير أوحانا، وفي عظة يوم السبت، بكنيس "عرش الرحمة"، في ضاحية بني براك شرق تل أبيب، معقل الحريديم في إسرائيل.

وقال مزوز (77 عاما) مخاطبا تلاميذه:" علينا الابتعاد عن 'مسيرة الفخر'. عندما تمر مسيرة التباهي والفخر في القدس، عليكم إغلاق النوافذ، ومنع الأطفال من مشاهدتها. قولوا لهم 'إن هناك موكب لدواب تمشي على رجلين'، ماذا العمل؟ إنها وقاحة ما بعدها وقاحة". وأضاف:" قبل سنتين، تزامنا مع كارثة التدافع في مزار 'ميرون' الديني، كان الوزير المسؤول مصاب بهذا الداء. لهذا السبب، حصل لنا ما حصل. ابتعدوا عن هذا الأمر".