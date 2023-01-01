مقاتلون سابقون من وحدة "شيلداغ" يقدّمون عريضة استثنائية للحكومة الإسرائيلية

متقاعدون من وحدة خاصة في سلاح الجو الإسرائيلي، يناشدون الحكومة الإسرائيلية، عدم المس بحقوق مجتمع الميم، في البلاد

قدّم أكثر من 300 عسكري إسرائيلي متقاعد، من وحدة "شيلداغ" الجوية الخاصة، عريضة للحكومة الجديدة، تطالب بعدم المس بحقوق مجتمع الميم، في البلاد.

ويسود قلق في أوساط هذا المجتمع، من سياسات مرتقبة، قد تنتهجها الحكومة، التي توصف بأنها الأكثر تدينا في تاريخ البلاد، ومناوئة للمثليين. وكان أعضاء في الحكومة، قد صرّحوا قبل تنصيبها، نيتهم تعديل "قانون تجريم التمييز"، يجيز عدم تقديم خدمات لاعتبارات دينية. ولم يخفِ أولئك الأعضاء، ان التعديل يستهدف مجتمع الميم على وجه الخصوص. ودعت العريضة، إلى أخذ الجنود الجيش الإسرائيلي من مجتمع الميم، بعين الاعتبار، حينما تفكر الحكومة، بالقيام بأمور تستهدف مجتمعهم.

و"شيلداغ"، أو بالترجمة من العبرية "طائر الرفراف"، مستوحاة من القوة الجوية الخاصة البريطانية (SAS). والوحدة الإسرائيلية متخصصة في مهام الكوماندوز (المغاوير) والاستخبارات في العمق. وتعتبر واحدة من أربع وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي، إلى جانب: مشاة هيئة الأركان العامة (سييرت متكال)، أسيطيل 13 (شييطيت 13)، والوحدة 669.