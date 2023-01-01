الرئيس المصري يهنئ بنيامين نتنياهو على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

بحث السيسي، اليوم الأحد، مع بنيامين نتنياهو، العلاقات الثنائية بين البلدين

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على توليه منصبه رسمياً ونجاحه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وبحث السيسي، اليوم الأحد، مع بنيامين نتنياهو، العلاقات الثنائية بين البلدين، كما صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن المكالمة الهاتفية تناولت مجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية.

https://twitter.com/i/web/status/1609541576119947264 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأكد السيسي على "مواصلة بلاده تحركاتها المكثفة في كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واستئناف المفاوضات بين الجانبين"، وشدد السيسي على "أهمية تحقيق السلام العادل والشامل بما يسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة".

وأكد السيسي على "ضرورة تجنب أية إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي".

بدوره، نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بياناً على تويتر اليوم الأحد، يؤكد أن بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبديا رغبتهما في دفع العلاقات بين مصر وإسرائيل قدماً، بما في ذلك إزاء التطورات الأخيرة على الساحتين الدولية والإقليمية.

كما أعرب الزعيمان عن رغبتهما في دفع العلاقات بين مصر وإسرائيل قدما على جميع الأصعدة.