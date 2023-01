الرئيس المصري يهنئ بنيامين نتنياهو على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على توليه منصبه رسمياً ونجاحه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وبحث السيسي، اليوم الأحد، مع بنيامين نتنياهو، العلاقات الثنائية بين البلدين، كما صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن المكالمة الهاتفية تناولت مجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية.