بأول زيارة له منذ توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية: نتنياهو يزور الإمارات الأسبوع القادم

الزيارة ستكون الاولى لنتنياهو منذ توقيع الاتفاقيات الابراهيمية والتي وقعت بفضله

ينطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد بنيامين نتنياهو بداية الأسبوع القادم في أول زيارة رسمية له منذ استلامه زمام منصبه وستكون الى دولة الإمارات العربية.

الزيارة إلى الإمارات هي الأولى لنتنياهو منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم، والتي وقعت خلال حكومته السابقة بدعم من الولايات المتحدة، وسيرافق نتنياهو في الزيارة، عقيلته سارة ، رئيس مجلس الأمن القومي الجديد تساحي هنغفي ووزراء آخرين.

الزيارة ستتركز على ايران ومساعيها للحصول على سلاح نووي ومحاولاتها للتموضع عسكريا في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، إضافة الى توثيق العلاقات بين إسرائيل والإمارات ، استعدادا للمرحلة القادمة من الاتفاقيات الابراهيمية والتي يسعى نتنياهو إلى إنجازها، وسيجتمع نتنياهو خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين الإماراتيين، على رأسهم، محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية.

وقعت اتفاقيات إبراهيم في حديقة البيت الأبيض في أيلول/سبتمبر 2020، من قبل رئيس الحكومة نتنياهو، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي وايضا وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، وبعد أسبوع من الزيارة المتوقعة الى الإمارات، سيشارك نتنياهو في مؤتمر دافوس في سويسرا.