إسرائيل: ارتفاع نسبة سرقات السيارات بنسبة 35 في المائة عام 2022

بحسب الشرطة، فقد تم سرقة 10792 في عام 2021، مقابل 14568 في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة 35 في المائة.

أصبحت أسعار التأمين على السيارات باهظة الثمن خلال العام الماضي، وهذا نتيجة مباشرة للزيادة الحادة في عدد سرقات السيارات في عام 2022.

وبحسب الشرطة، فقد تم سرقة 10792 في عام 2021، مقابل 14568 في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة 35 في المائة.

وبخصوص هذا الإرتفاع، علق العريف عساف فيشنيا، رئيس قسم تحقيق أتغار (وهو قسم مكلف بالكشف عن لصوص السيارات والقبض عليهم)، على الوضع قائلاً: "حتى في فترة انتشار فيروس كورونا، كان هناك انخفاض سنوي بنسبة 5 في المائة بنسبة 10٪ في عدد السرقات"، مشيرا إلى أنه، "حدثت زيادة في السرقات في جميع أنحاء العالم نتيجة للأزمة، ونحن الآن في موجة تسونامي من السرقات. "

وأضاف آساف فيشنيا، أن "اللصوص اليوم يركزون أحيانًا على أجزاء من السيارة ولا يهتمون بسرقة السيارة بأكملها".

وتابع آساف فيشنيا، أن "اللصوص هذه الأيام متطورون للغاية وتتم جميع العمليات باستخدام الكمبيوتر"، مردفا أن "اقتحام السيارة في الماضي كان هناك سطو عنيف، واليوم هناك رجال تتراوح أعمارهم بين 17 و 18 عامًا، ولا يعرفون إلى أين يتجهون". إنهم يعملون مع جهاز تشويش خلوي، لذلك حتى الاتصال مع الشرطة والهواتف لا تعمل ".

وبحسبه ، فإن الأحكام الصادرة بحق لصوص السيارات تتراوح بين عام وسنتين ، وهناك العديد من اللصوص المتسلسلين: "لدي 60 لائحة اتهام منذ بداية العام ضد لصوص محتجزين"، مردفا "أي حماية في السيارة تساعد ، حتى أنني أستخدم قفل عجلة القيادة."