تقرير : إيتمار بن غفير أبلغ الشرطة بأنه ينوي زيارة الحرم القدسي الأسبوع الجاري

وأشارت التقارير، إلى أن "إيتمار بن غفير، أبلغ الشرطة الإسرائيلية، بنواياه".

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد، إيتمار بن غفير، يخطط لزيارة الحرم القدسي في القدس هذا الأسبوع.

وأشارت التقارير، إلى أن "إيتمار بن غفير، أبلغ الشرطة الإسرائيلية، بنواياه".

وتأتي التقارير، بعد ساعات فقط من تولي بن غفير زمام المنصب الجديد، حيث قال في خطاب تنصيبه إنه "سيتخذ موقفًا صارمًا ضد التطرف الفلسطيني".

في الأسبوع الماضي، قال بن غفير إنه "يعتزم زيارة الحرم القدسي وزيرا في الحكومة كما فعل من قبل". وكشف لـ " كان" أنه "سيستمر في الزيارات" وأنه كان ضد "العنصرية" في المكان المقدس"، في إشارة إلى الوضع الراهن الذي يسمح بحرية العبادة للمسلمين ولكن بصورة محدودة لليهود.

ويدعو بن غفير إلى تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف للسماح بمزيد من الحريات للمصلين اليهود.

وقد دفع هذا نتنياهو إلى طمأنة الحلفاء بأن الوضع الراهن لن يتغير.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله، قد حذر في مقابلة الأربعاء الماضي ، الحكومة الإسرائيلية الجديدة من تجاوز "الخطوط الحمراء" حول الأماكن المقدسة.