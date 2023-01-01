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  • جهاز الأمن الإسرائيلي يطالب بزيادة بالميزانية قدرها 10 مليارات شاقل

جهاز الأمن الإسرائيلي يطالب بزيادة بالميزانية قدرها 10 مليارات شاقل

i24news

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أفيف كوخافي ويواف جالانت وبيني غانتس في الحكيرية في تل أبيب ، 1 يناير 2023.
Avshalom Sassoni/Flash90أفيف كوخافي ويواف جالانت وبيني غانتس في الحكيرية في تل أبيب ، 1 يناير 2023.

يأتي هذا على ضوء التهديد النووي الايراني وتموضع طهران العسكري بالمنطقة

يطالب الجهاز الأمني الإسرائيلي إضافة ميزانية استثنائية قدرها عشرة مليارات شاقل للميزاينة السنوية للعام القادم والعام الذي يليه، وبحسب هيئة البث الرسمية فإنها تساوي 12% من الميزانية الحالية. 

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مسؤولون في الجهاز الأمني أوضحوا إن الميزانية الإضافية مطلوبة من أجل الاستعداد بصورة مناسبة لعملية عسكرية في ايران وللتعامل مع تآكل الميزانية في ظل التضخم والتقليصات الواسعة، والتي وصل للجيش الإسرائيلي جزء منها. 

مسؤولون اقتصاديون كبار قالوا لـ"كان" إن الطلب مرتفع جدا بشكل يجعله غير ذي صلة، وبالتأكيد ينضم إلى المطالب الباهظة في الاتفاقيات الائتلافية، من بينها التعليم المجاني من جيل 0 وتجميد تعرفة الكهرباء. 

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