إسرائيل: بنيامين نتنياهو يلتقي رئيس الموساد في أول جلسة له ويزور حائط المبكى في القدس رفقة زوجته

توجه بنيامين نتنياهو وزوجته إلى حائط المبكى، في البلدة القديمة في القدس، بمناسبة أداء الحكومة الجديدة لليمين

عقد رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أول اجتماع عمل له منذ توليه منصبه مع رئيس جهاز المخابرات الموساد، دافيد برنياع، وبحسب بيان صادر عن مكتبه، فإن نتنياهو "اطلع على كافة الأمور المتعلقة بعمليات الموساد والاستخبارات بشكل عام، والمسألة الإيرانية بشكل خاص".

وكان رئيس الوزراء قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، الذي هنأه على توليه منصبه في حكومته الجديدة، ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بياناً على تويتر اليوم الأحد، يؤكد أن بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبديا رغبتهما في دفع العلاقات بين مصر وإسرائيل قدماً، بما في ذلك إزاء التطورات الأخيرة على الساحتين الدولية والإقليمية.

وتوجه بنيامين نتنياهو وزوجته إلى حائط المبكى، في البلدة القديمة في القدس، بمناسبة أداء الحكومة الجديدة لليمين، كما كان مع الزوجين حاخام الحائط الغربي والأماكن المقدسة، الحاخام شموئيل رابينوفيتش ، ومردخاي سولي إلياف ، رئيس مؤسسة تراث حائط المبكى.

Kobi Gideon / Government Press Office Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife, Sara Netanyahu, at the Western Wall in Jerusalem, January 1, 2023.

وقال نتنياهو في بيان إنه جاء "ليلمس أحجار الحائط الغربي، وليتذكر أنه من واجبنا الحفاظ على إرث الأجيال وتأمين مستقبلنا للأجيال القادمة أيضًا، و هذه هي الطريقة التي سنفعلها"، مضيفا أنه "متحمس" لتولي منصب رئيس الوزراء للمرة السادسة في إطار الحكومة السابعة والثلاثين.