4 قتلى في قصف منسوب لإسرائيل على منطقة دمشق

هذه الضربة الإسرائيلية الأولى التي تم الإبلاغ عنها في سوريا في عام 2023 هي أيضًا الأولى منذ عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى منصبه

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره المملكة المتحدة، أن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة دمشق في ساعة مبكرة من فجر الإثنين، أسفرت عن مقتل جنديين واثنين آخرين.

بحسب تقارير سورية، فقد انطلق وابل من الصواريخ من اتجاه بحيرة طبريا شمال إسرائيل، أصابت مطار دمشق الدولي. ودمرت أجزاء من المطار، مما جعله خارج الخدمة.

وقال مراسل الإعلام الرسمي السوري سانا إن الدفاعات الجوية السورية ردت على الهجوم.

وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس إن الصواريخ ضربت أيضا "مواقع لحزب الله والجماعات الموالية لايران داخل المطار ومحيطه بما في ذلك مستودع أسلحة".

هذه الضربة الإسرائيلية الأولى التي تم الإبلاغ عنها في سوريا في عام 2023 هي أيضًا الأولى منذ عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى منصبه. في 19 كانون الأول (ديسمبر)، حين كانت القوات الإسرائيلية لا تزال تحت ولاية رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الأمن السابق بيني غانتس، أدى هجوم إسرائيلي مزعوم إلى مقتل اثنين في مستودع أسلحة تابع لحزب الله.

نفذت إسرائيل مئات المهام منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011 ، على الرغم من أن الدولة اليهودية نادرا ما تعلق على الضربات المزعومة شمال حدودها. وقد صرحت بأنها لن تتسامح مع المسلحين المدعومين من إيران ، بما في ذلك حزب الله اللبناني ومختلف الجماعات العراقية الشيعية المسلحة، العاملة في سوريا.