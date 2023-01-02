إسرائيل/ الدولة ترد على المحكمة العليا: المستوى السياسي سيعمل على تنظيم إقامة سكان حومش في المكان

كانت الدولة قد طلبت حتى قبل تشكيل الحكومة، الأسبوع الماضي، تأجيل الرد، لكن المحكمة العليا رفضت الطلب، وبالتالي ستعقد جلسة الاستماع في موعدها الإثنين

ناقش مجلس الأمن الحكومي المصغر، أمس الأحد، قضية المدرسة الدينية المقامة في بؤرة حومش في الضفة الغربية على وقع الجلسة المقررة لليوم الإثنين في المحكمة العليا في القدس. وكانت الدولة قد طلبت حتى قبل تشكيل الحكومة، الأسبوع الماضي، تأجيل الرد، لكن المحكمة العليا رفضت الطلب، وبالتالي ستعقد جلسة الاستماع في موعدها الإثنين.

الإثنين، أبلغت الدولة محكمة العدل العليا بمطلبها تأجيل البت في موقفها من مسألة بقاء الإسرائيليين في بؤرة حومش شمال الضفة الغربية لمدة ثلاثة أشهر. وأشارت النيابة العامة في رسالتها إلى المحكمة العليا إلى أن المستوى السياسي سيعمل وفقا للاتفاقات الائتلافية على تصحيح التعليمات المتعلقة ببقاء الإسرائيليين في المكان وتنظيمها.

تم بالفعل إجراء مناقشة حول هذه المسألة عندما تولى وزير الأمن يوآف غالانت منصبه - وكان هناك قرار مبدئي بطلب تأجيل آخر من المحكمة العليا بسبب تشكيل الحكومة الجديدة. وطلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش العمل على صياغة أكثر تحديدًا، يتم من خلالها التوضيح للمحكمة العليا أنه وفقًا لروح الحكومة الجديدة، يجب تنظيم وضع المدرسة الدينية وربما تعديل قانون فك الارتباط، الذي يحظر الوجود الإسرائيلي في ذلك المكان – حسبما تم الاتفاق عليه في اتفاقيات الائتلاف.

وبحسب النشر في N12 تحذر المستويات القانونية من التداعيات المترتبة على هذه القضية لا سيما أن لها آثار بعيدة المدى تتعدى دائرة التعاطي مع قضية حومش، وقد تتقرر بناء عليها الطريقة التي سوف تبدو عليها سياسة اسرائيل في الضفة الغربية.

في الحادي عشر من آب/أغسطس، أبلغ ممثلو الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا في البلاد أنه سيتم في نهاية المطاف إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية في شمال الضفة الغربية، لكن لم يتم تحديد موعد.

يشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد اتفق مع رئيس عوتسما يهوديت إيتمار بن غفير المؤيد لتوسيع المستوطنات، خلال المفاوضات الائتلافية، على تعديل القوانين التي تسمح بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية.

وفي تقرير نشر قبل عشرة أيام في موقعنا، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، على إضفاء الشرعية على "المستوطنات غير القانونية" في الضفة الغربية في غضون الستين يوما المقبلة، كجزء من اتفاق أبرم مع حزب "الصهيونية الدينية"كما وافق على تنفيذ خطة لنقل السلطة فيما يخص الأمور المدنية الإسرائيلية في "المنطقة ج" من الضفة الغربية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي من يد الإدارة المدنية إلى الوزارات الإسرائيلية ذات الصلة.