ردا على تصريح بن غفير نيته الدخول إلى محيط الحرم القدسي: حماس تحذر من تفجير الأوضاع

حماس أبلغت المصريين بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي وبأن خطوة بن غفير ستفجر الأوضاع

نقلت حماس رسائل شديدة اللهجة عبر الوسطاء المصريين والأممين بخصوص نية وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير دخول الأقصى الأسبوع المقبل، على ما نقلت قناة الميادين اللبنانية. وأبلغت حماس المصريين بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي وبأن خطوة بن غفير ستفجر الأوضاع.

تأتي تحذيرات حماس في أعقاب تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، حول تخطيط بن غفير، لزيارة الحرم القدسي في القدس هذا الأسبوع، وسط تأكيده انه أعلم الشرطة مسبقا بمطلبه.

وفي الأسبوع الماضي قال بن غفير إنه "يعتزم زيارة الحرم القدسي (جبل الهيكل من منظوره) وزيرا في الحكومة كما فعل من قبل" أي عندما كان عضوا في المعارضة داخل الكنيست. ويعتبر بن غفير سريان "الوضع القائم" في الحرم القدسي نوعا من "العنصرية" في المكان المقدس، إذ يتم السماح بحرية العبادة للمسلمين فقط دون اليهود. وهو الأمر الذي يدعو بن غفير إلى تغييره بحيث يتم السماح بمزيد من الحريات للمصلين اليهود.

يشار إلى أن وصول بن غفير إلى مراكز رسمية عليا في الدولة العبرية أثار العديد من المخاوف على الصعيد المحلي الإقليمي والعالمي، إذ بينت الولايات المتحدة لنتنياهو استعدادها العمل معه لكن وسط تحميله المسؤولية كاملة على أي تجاوزات تصدر عن مركبات يمينية داخل ائتلافه لا سيما المتطرفة منها متمثلة ببن غفير وبتسلئيل سموتريتش اللذين يجهران بموقفهما المؤيد لتوسيع المستوطنات على حساب الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي وقت لاحق حذر العاهل الأردني من تجاوز الخطوط الحمراء في كل ما يتعلق بالوضع القائم في محيط الحرم القدسي.

وفي البيان ذاته، أدانت الحركة ما اعتبرته "العدوان الإسرائيلي على الجمهورية العربية السورية، والذي استهدف مطار دمشق الدولي، فجر اليوم". وأضافت حماس في البيان "هذا العدوان يكشف مجدّداً خطر الاحتلال على أمن المنطقة واستقرارها، ويفضح مدى إجرامه المتصاعد في ظل تشكيل حكومة المجرم نتنياهو الفاشية والمتطرّفة".