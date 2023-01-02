طبيب إسرائيلي : "من المحتمل أن ينتشر المتحور الجديد "كراكن" في إسرائيل"

قال الدكتور نداف سوريك، إنها "مسألة وقت فقط، على الأرجح أن ينتشر المتحور XBB.1.5 من كوفيد، الملقب بـ "كراكن" ، في إسرائيل"

أكد مدير مختبر الأحياء الدقيقة في مركز أسوتا الطبي في أشدود في إسرائيل، الدكتور نداف سوريك، اليوم الإثنين، أن متحور فيروس كورونا الجديد "كراكن" من المحتمل أن يصل وأن ينتشر في إسرائيل.

وقال الدكتور نداف سوريك، إنها "مسألة وقت فقط، على الأرجح أن ينتشر المتحور XBB.1.5 من كوفيد، الملقب بـ "كراكن" ، في إسرائيل"، وأضاف أن "ما يحدث في الصين ويحدث الآن في الولايات المتحدة هو في الأساس نوع فرعي جديد من "أوميكرون"، إنه "متحور ينتشر بسرعة كبيرة من ناحية ، لكنه يتسبب من ناحية أخرى في مرض أقل خطورة من سلالتي ألفا ودلتا ".

وتابع الدكتور نداف سوريك، "لدينا متحور أقل خطورة من ناحية، لكنه أكثر عدوى، كما يعمل باستمرار على إنشاء متغيرات جديدة - واحدة تلو الأخرى"، موضحا ليس "فقط أنك مرضت قبل بضعة أشهر، هذا لا يعني أنك محمي من المتحور الجديد. ولهذا السبب نشهد موجات شديدة من العدوى كل بضعة أشهر ".

وتوقع الدكتور نداف سوريك، أن "تشهد إسرائيل موجة جديدة من الإصابات في غضون أشهر أو حتى أسابيع".