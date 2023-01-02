صحيفة هآرتس: الجيش الإسرائيلي ينقل كتيبة نيتساح يهودا للعمل في الجولان على خلفية إيذاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وسط نفي أحد المسؤولين

أفراد الكتيبة تورطوا على مر السنين بحالات اعتداء متكررة على فلسطينيين أفضت إلى اعتقال بعض المقاتلين، ناهيك عن توجيه لوائح اتهام ضد البعض منهم.

قرر الجيش الإسرائيلي نقل كتيبة ناحال نيتسح يهودا المؤلفة من جنود متدينين من أقصى اليمين المتشدد من الضفة الغربية إلى مرتفعات الجولان، وفقا لصحيفة هآرتس. في خطوة، يرجح أنها تأتي على خلفية اضطلاع تلك الكتيبة بأعمال عنيفة تجاه الفلسطينيين. وتفيد الصحيفة أن الكتيبة باشرت عملها العملياتي في القيادة الشمالية الأسبوع الماضي، والذي من المفترض أن يستمر حوالي 11 شهرًا.

على مر السنين، تمركزت الكتيبة بشكل رئيسي في الضفة الغربية للقيام بمهام عملياتية طويلة جدًا. لكن أفراد الكتيبة تورطوا على مر السنين بحالات اعتداء متكررة على فلسطينيين أفضت إلى اعتقال بعض المقاتلين، ناهيك عن توجيه لوائح اتهامات ضد البعض منهم. وفي آب/أغسطس الماضي، أوقف أربعة من مقاتلي الكتيبة عن العمل بعد أن تم توثيقهم في شريط فيديو وهم يضربون فلسطينيين.

وبحسب الصحيفة، فقد بدأت وزارة الخارجية الأمريكية بمراقبة أنشطة كتيبة نيتسح يهودا في الضفة الغربية وطُلب من السفارة إعداد تقرير عن أنشطتها يستند بشكل أساسي إلى بيانات من المنظمات اليسارية.

يذكر أنه في مطلع السنة المنصرمة، تورط أفراد الكتيبة ذاتها بالتسبب بوفاة فلسطيني مسن. وأفضت نتائج التحقيق الإسرائيلي حول وفاة الفلسطيني عمر عبد المجيد أسعد( 80 عاما) بعد توقيفه من قبل جنود اسرائيليين الى أنه "حادث خطير ومؤسف، ناجم عن فشل أخلاقي للقوة العسكرية واتخاذ القرار الخاطئ على المستوى المهني والانضباط ترتب عليه إلحاق الضرر بقيمة احترام كرامة الإنسان".

في المقابل، سارع مدير عام جمعية نيتساح يهودا الذي يخدم كضابط في الجيش إلى تفنيد الخبر متهما هآرتس بالتغريض والكذب واختراع الخبر من أساسه. مشيرًا إلى أن إعادة تنظيم عمل الكتيبة هو قرار اتخذ قبل عامين لدواع مهنية فحسب". ونفى المصدر نفسه أي مزاعم حول استبعاد جنود دروز من الكتيبة التي يخدم فيها جنود غير يهود وفق ما أكد، مضيفا أن الكتيبة تتحلى بقيم إنسانية ومهنية وسط اتهامه الصحيفة ومن يقف وراءها بعدم رغبتهم برؤية الحريديم (المتدينين) يخدمون في الجيش.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك: "تم تكليف كتيبة نيتساح يهودا بالعمل الميداني على الحدود السورية في الشمال، الأسبوع الماضي، وذلك بعد عمل طاقم طويل ومن منطلق الرغبة في خلق التنوع في قطاعات التوظيف العملياتي، بالإضافة إلى تراكم الخبرة العملياتية . ستعمل الكتيبة على تنفيذ عمليات تشغيلية لمدة 11 شهرًا تقريبًا، كما ستخرج الكتيبة إلى فترة استراحة لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا. في نهاية الفترة، ستعود الكتيبة لأداء مهامها العملياتية في الضفة الغربية، كجزء من جدول الأعمال العملياتية المحدد لعام 2023.

على ضوء أمر الخدمة العسكرية للمتدينين اليهود، الذي يهدف إلى السماح بدمج الجنود المتدينين في الجيش الإسرائيلي، تمت حتلنة كافة النقاط والقواعد العسكرية بأوامر استيعاب كتيبة نيتساح يهودا.