بنك إسرائيلي يوقف موظفة أشادت بهتلر على تويتر

بحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد "اتهمت الموظفة على وجه الخصوص اليساريين في عدة مناسبات بأنهم "خونة" و "نازيون" و "أعداء" و "مخلوقات الشيطان"

قام بنك هبوعليم الإسرائيلي بإيقاف موظفة بعد أن كشف تقرير تلفزيوني أنها "استخدمت عدة حسابات على تويتر لنشر آلاف التغريدات البغيضة ضد الإسرائيليين اليساريين والحكومة السابقة".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد "اتهمت الموظفة على وجه الخصوص اليساريين في عدة مناسبات بأنهم "خونة" و "نازيون" و "أعداء" و "مخلوقات الشيطان"، كما أشادت، في العديد من المنشورات، بأدولف هتلر.

ووصفت الموظفة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت بأنه "متطرف" و "قاتل" و "محتال كاثوليكي"، وفي إحدى تغريداتها، تمنت أن يصاب رئيس الوزراء السابق بصاروخ، وقالت في منشورات أخرى إنها "تأمل في أن يقتل ابنه في الشارع أو أن "يحرق الله أولاده".

وأرسلت القناة فريقًا بكاميرا خفية إلى فرع بنك هبوعليم حيث تعمل المرأة وواجهتها بشأن المنشورات.

بعد أن أنكرت في البداية تغريداتها والادعاء بأنها ربما تعرضت للاختراق، اعترفت الموظفة في النهاية بأنها مصدر هذه الرسائل.

قال بنك هبوعليم، أمس الأحد، إنه "تم إيقاف الموظفة عن العمل أثناء مراجعة قضيتها"، وأضاف في بيان رسمي أن "البنك ينظر بصرامة إلى الحقائق الواردة في التقرير".