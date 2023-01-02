ابنة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين: كل قصف إسرائيلي على سوريا يبعدنا عن استعادة رفات والدي!

ابنه الجاسوس الإسرائيلي توجهت إلى دولة الإمارات تطالب توسطها لاستعادة رفات والدها

في مقابلة خاصة لقناة i24NEWS, صرحت صوفي بن دور - ابنة الجاسوس الإسرائيلي الذي أُعدم في سوريا بالستينات من القرن الماضي أنه "في كل مرة يتجدد به القصف الإسرائيلي على سوريا نصبح بعيدين أكثر عن استرجاع الرفات".

وجددت ابنة الجاسوس النداء للرئيس السوري، إذ قالت: "رغم أنني أعتقد أنه لا يوجد آمل بهذا الاتجاه، لكن إذا ما أردنا التوجه لإنسانيته فأقول أن والدي دفع ثمن عملته".

وناشدت "بن دور" عبر i24NEWS دولة الإمارات للتوسط لدى الرئيس السوري بشار الأسد واحياء مساعي استعادة الرفات، لا سيما "إن الإمارات تملك ثقلًا في المجتمع الدولي وإسرائيل"، كما ذكرت.

وتابعت: "لم أفكر لوحدي بهذه الفكرة وهذه فكرة ممتازة أن نتوجه عبر قناة عربية (بالإشارة إلى الإمارات).

هذا وتوجهت بطلب لقاء سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة.

وأشارت ابنة الجاسوس كوهين إلى أن روسيا التي لطالما لعبت دور الوسيط باتت منشغلة في الحرب الدائرة بأوكرانيا وقضية والدها لم تعد في أولويات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت "إن الإمارات تملك ثقلًا في المجتمع الدولي وإسرائيل"، وتوجهت بطلب لقاء سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة.

*تجدر الإشارة إلى أن مراسلنا حاول الاتصال بسفارة الإمارات في إسرائيل لأخذ رد وتعقيب عما إذ ترى الإمارات نفسها وسيطة في ملف كوهين، لكن حتى اللحظة لم نتلقى الرد.

وعلى صعيد متصل تحدثت تقارير سورية عن مقتل اربعة في ضربات جوية منسوبة الى إسرائيل في منطقة دمشق فجر اليوم بينهما جنديين.