الجيش الإسرائيلي يوضح قواعد إطلاق النار ضد راشقي الحجارة

جاء هذا بموجب وثيقة توضح القواعد التوجيهية للجنود الإسرائيليين المرتبطة بالموضوع

أوضح قائد منطقة المركز الجنرال يهودا فوكس، قواعد إطلاق النيران ضدعاشقي الحجارة الفلسطينيين، وبموجب التعليمات الجديدة سيتم إطلاق النار فقط في حالة "وجود خطر يهدد حياتهم" حين لا تكون طريقة أخرى لوقف هجوم برشق الحجارة.

وعقب المتحدث باسم الجيش الإسرائلي ردا على ما ورد أعلاه :"تعليمات إطلاق النار تتناسب مع الاحتياجات العملياتية وتوجه مقاتلي الجيش الإسرائيلي خلال أنشطتهم لإزالة التهديدات المختلفة، التعليمات يتم نقلها بصورة واضحة للمقاتلين الذين يتصرفون وفقا لها مع اتخاذهم المعايير المناسبة"

IDF Central Command الرسالة التي أرسلها اللواء يهودا فوكس إلى الجيش الإسرائيلي في 2 يناير 2023.

وأضاف البيان :"المستند الذي نشر يشدد على أهمية مطالبة القادة والمقاتلين العمل بدقة واحترافية بموجب دقة نقاء السلاح. رشق الحجارة ظاهرة خطيرة، والجيش الإسرائيلي ينشط ضدها بوسائل متنوعة. وايضا حين يكتشف المقاتل خطرا حقيقيا وفوريا على حياته مسموح له إطلاق النار. ونؤكد على أن هذه وثيقة سرية".

في الفترة التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد ايتمار بن غفير تخفيف تعليمات إطلاق النار بحيث يتم السماح للجنود الإسرائيليين بإطلاق النار على أي شخص يمثل "تهديدا محتملا"، جاء هذا خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي في كانون أول/ديسمبر الماضي وقال "كل من يلقي زجاجة حارقة يجب إطلاق النار عليه" وأضاف "الحجر قاتل أيضا".

وكان المحامي الأمريكي البارز آلان ديرشوفيتز انتقد المبادرة المثيرة للجدل لبن غفير وقال في مقابلة خاصة مع i24NEWS الشهر الماضي إنه "سيتم توجيه الاتهام إلى إسرائيل وإدانتها" في حال تحولت مساعي بن غفير إلى قوانين.