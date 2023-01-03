تقرير: الحكومة البريطانية تتجه لتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

يعني تصنيف الحرس الإيراني منظمة إرهابية، أن الانتماء إليه أو حضور اجتماعاته أو رفع شعاره بالأماكن العامة يعتبر جريمة جنائية

ذكرت صحيفة "تلغراف"في تقرير، عن مصادر مقربة من الحكومة أن "بريطانيا ستعلن عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" على خلفية اعتقال سبعة أشخاص على صلة ببريطانيا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة"بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في أعقاب مقتل مهسا أميني، ولفت تقرير "تلغرام" إلى أن "الخطوة، سيتم الإعلان عنها خلال أسابيع، وتحظى بدعم من وزير الأمن البريطاني توم توغندهات، وزيرة الداخلية سويلا برافرمان".

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد حث إيران، الأربعاء المنصرم، على التوقف عن احتجاز مزدوجي الجنسية، قائلاً إنه "ينبغي عدم استخدام هذا الأمر لكسب نفوذ دبلوماسي".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تفرض فيه الدول الغربية ردود أفعال أقسى على حملة قمع الاحتجاجات الإيرانية العنيفة والقاتلة ضد المتظاهرين.حيث ألقي القبض على الآلاف منذ اندلاع الاحتجاجات في سبتمبر/أيلول المنصرم ردا على وفاة الشابة الكردية مهسا أميني التي توفيت في حجز شرطة الآداب الإيرانية.

ويعني تصنيف الحرس الإيراني منظمة إرهابية، أن الانتماء إليه أو حضور اجتماعاته أو رفع شعاره بالأماكن العامة يعتبر جريمة جنائية، ويهدف التصنيف إلى مضاعفة الضغوط المفروضة على إيران وأذرعها على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب

وتأتي تلك الخطوة بعد قرابة 3 أعوام من تصنيف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 8 أبريل/نيسان 2019 الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، استنادا إلى المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.

وبحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بواشنطن، فإن الحرس الثوري، "يتلقى الأوامر من المرشد الإيراني فقط، كما أنه مستقل عن الجيش النظامي، وهو المحرك الأساسي للقمع وتصدير الإرهاب، وإدارة مشاريع الأسلحة النووية والصاروخية الإيرانية، والتحكم باقتصاد البلاد".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد قال، الثلاثاء المنصرم، إن"الدول التي ساندت المتظاهرين أخطأت في الحساب" وتعهد بأن بلاده لن ترحم "المعادين" للجمهورية الإسلامية، مشددا على أن "الأحداث الأخيرة كانت حرب الاحزاب، كل التيارات الاستكبارية أتت إلى الميدان بكل قوتها ... المنافقون، المؤيدون للملكية، وكل التيارات

واشار رئيسي إلى أن"الداعمين للاحتجاجات، أرادوا حرف المجتمع الإسلاميعن أهدافه"، وتساءل "لماذا تبعثون إلينا برسائل عبر قنوات مختلفة (وتعتقدون أننا) نريد التحدث إليكم بعدما تم القضاء على انعدام الأمن بفضل جهود الشعب وقوات الأمن التي تبذل التضحيات؟".