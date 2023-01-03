الضفة الغربية: مقتل فتى فلسطيني (17 عاما) خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بمخيم الدهيشة في بيت لحم

الفتى لقي مصرعه برصاصة في الصدر خلال مواجهات اندلعت فجر اليوم الثلاثاء، لدى وصول قوة من الجيش إلى المخيم لاعتقال أحد المطلوبين

أفادت مصادر فلسطينية بمقتل فتى فلسطيني (16 عاما) فجر الثلاثاء خلال اشتباكات مع جنود الجيش الإسرائيلي الذين داهموا مخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم.

وبحسب تلك المصادر فإن الفتى آدم عصام عياد لقي مصرعه برصاصة في الصدر خلال مواجهات اندلعت فجر اليوم الثلاثاء، لدى وصول قوة من الجيش إلى المخيم لاعتقال أحد المطلوبين.

وجاء في موقع معا أن الجنازة ستخرج بتمام الساعة العاشرة والنصف صباحا من مستشفى بيت جالا الحكومي إلى مخيم الدهيشة ومن ثم يوارى جثمانه في مقبرة الشهداء. في غضون ذلك تم الإعلان من قبل لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم عن الإضراب الشامل، على أن يسمح لطلبة المدارس والجامعات بتقديم امتحاناتهم وفقا للمخطط.

يشار إلى ان الجيش الإسرائيلي ينفذ في إطار حملة "كاسر الأمواج" حملة اعتقالات واسعة ومنهجية في أنحاء الضفة الغربية بحق مطلوبين وضالعين في التخطيط لأعمال عدائية منذ آذار/مارس من السنة المنصرمة، في أعقاب موجة اعتداءات استهدفت اسرائيليين في قلب المدن والبلدات داخل اسرائيل من بئر السبع الى الخضيرة فبني براك ووسط تل-أبيب، أدت إلى مصرع عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين.