الجيش الإسرائيلي يخطط لهدم منزل منفذ التفجير المزدوج في القدس أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 22 آخرين

أفادت مصادر فلسطينية بمقتل فتى فلسطيني (16 عاما) فجر الثلاثاء خلال اشتباكات مع جنود الجيش الإسرائيلي الذين داهموا مخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم.

خطط الجيش الإسرائيلية خلال الليلة المنصرمة لهدم منزل منفذ التفجير المزدوج في القدس في تشرين الثاني/ نوفمبر والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 22 آخرين، وقال الجيش في بيان إنه "تم فحص منزلي إسلام فروخ في رام الله وكفر عقب لاحتمال تدميرها".

وخلال عملية الخطيط التي أجريت اللية المنصرم، تم القاء الحجارة والزجاجات المولوتوف من طرف فلسطينيين على قوات الجيش الإسرائيلي، ولم ترد انباء عن وقوع اصابات فى صفوف القوات الاسرائيلية.وأسفرت الاشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بيت لحم عن إصابة فلسطينيين بجروح خطيرة خلال العملية جراء تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم الدهيشة للاجئين جنوب بيت لحم ، بحسب تقارير إعلامية عبرية.

وأفادت مصادر فلسطينية بمقتل فتى فلسطيني (16 عاما) فجر الثلاثاء خلال اشتباكات مع جنود الجيش الإسرائيلي الذين داهموا مخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم.

وكان الانفجار بعبوة ناسفة في منطقة تقاطع مدخل القدس بالقرب من محطة الحافلات وقع يوم 23 تشرين الثاني المنصرم بتمام الساعة 07:05 تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث وفي نفس الوقت الذي تعاملت فيه مع هذا المشهد، انفجرت حوالي الساعة 07:35 عبوة ناسفة أخرى بالقرب من محطة حافلات عند مفرق راموت في القدس.

وأدى التفجير المزدوج إلى مقتل شخصين: تيدسا تشوما - من سكان بسغات زئيف وكان في الخمسينيات من عمره، والفتى آرييه شيشوبك(16 عاما) الذي كان يعيش في حي هار نوف. إضافة إلى ذلك، أصيب أكثر من 20 شخصًا في الهجوم المزدوج، معظمهم في حالة طفيفة أو يعانون من القلق.

في الأيام التي أعقبت الهجوم، قام محققون من الشاباك ومكتب المدعي العام المحلي في القدس، بمساعدة قوات الجيش الإسرائيلي، بجمع النتائج والأدلة بهدف تعقب هوية منفذ الهجوم. وفي عطلة نهاية الأسبوع التي أعقبت الهجوم، تم العثور في مناطق الضفة الغربية على عناصر مشبوهة مخبأة في المنطقة، ومن بينها: 5 عبوات أنابيب، قطع ملابس استخدمها منفذ العملية قبل وبعد وخلال العملية إضافة إلى خوذة للرأس وغيرها.

وبحسب التقرير السنوي لجهاز الأمن العام (الشاباك" قد أحبط خلال عام 2022 472 عملية اعتداء بالمقارنة مع351 عملية اعتداء تم إحباطها خلال عام 2021. وأودت العمليات العدائية خلال عام مضى بحياة 31 شخصا مما يشكل ارتفاعا لعدد الضحايا بالمقارنة مع العام الذي سبقه، عندما بلغ عددهم خمسة أشخاص فقط.