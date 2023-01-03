وفاة جندي إسرائيلي جراء انفلات رصاصة من سلاح والقضية قيد التحقيق

أصيب الجندي برصاصة انطلقت من سلاح ليلة أمس (الإثنين) أثناء تواجده في قاعدة للجيش الإسرائيلي في وسط البلاد، وقد فشلت كل المحاولات لإنقاذ حياته

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن جنديًا إسرائيليًا أصيب برصاصة انطلقت من سلاح ليلة أمس (الإثنين) أثناء تواجده في قاعدة للجيش الإسرائيلي في وسط البلاد. وبالرغم من محاولات الإنعاش لإنقاذ حياته، إلا أنه تم الإعلان عن وفاة الجندي، ما استوجب إخطار عائلته.

وأشار تحقيق أولي إلى أن الجندي الذي قُتل الليلة الماضية، أصيب برصاص من سلاح صديقه في معسكر عناتوت في القدس الشرقية، ويجري التحقيق معه للاشتباه بانطلاق الرصاصة أثناء اللعب بالسلاح. وأفيد أن القتيل عمل جنديًا في كتيبة معبر إيريز التابعة للشرطة العسكرية، وخدم في نفس كتيبة الجندية نوعا لازار التي قُتلت قبل عدة أشهر برصاص فلسطيني نفذ عملية عند حاجز شعفاط.

وتواصل الشرطة العسكرية التحقيق في ملابسات الحادث، لتحال النتائج في نهايته إلى النيابة العسكرية لفحصها.

واختتم بيان الجيش بالتعزية حيث جاء أن الجيش الإسرائيلي يشارك العائلة حزنها وسيبقى إلى جانبها.