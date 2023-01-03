السفير توم نيدس يندد بزيارة بن غفير للحرم القدسي: "كل عملية تحول دون تحقيق حل الدولتين مرفوضة"

"فليكن واضحا- نحن معنيون بالحفاظ على الوضع القائم ونعتبر كل عملية تحول دون ذلك غير مقبولة. قلنا ذلك بوضوح لحكومة إسرائيل"

قال سفير الولايات المتحدة إلى إسرائيل توم نيدس لموقع واللا في أعقاب زيارة بن غفير للحرم القدسي هذا الصباح، إن بلاده أوضحت لحكومة إسرائيل أنها تعارض كل خطوة من شأنها أن تمس بالوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

"فليكن واضحا- نحن معنيون بالحفاظ على الوضع القائم ونعتبر كل عملية تحول دون ذلك غير مقبولة. قلنا ذلك بوضوح لحكومة إسرائيل"، قال السفير.

أصر بن غفير على إخراج رغبته بزيارة الحرم القدسي إلى حيز التنفيذ، واضعا نصب أعينه عدم الخضوع لتهديدات حماس، حيث تجول اليوم في ساحات المسجد الأقصى فيما يعتبره هو وأتباعه من المتشددين "جبل الهيكل" وهي خطوة تخالف قواعد الوضع القائم المطبقة في المكان.

وسبق للولايات المتحدة أن أكدت موقفها الداعم لحل الدولتين، حيث قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الجمعة الماضي: "أتطلع الى العمل مع الحكومة الاسرائيلية الجديدة، لتعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة. يجب علينا تعزيز المصالح والقيم، التي كانت في صميم علاقتنا منذ عقود". وأضاف: "إن العلاقات العميقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تستند منذ فترة طويلة إلى التزام لا يتزعزع بأمن إسرائيل، ومُثُلٍ مشتركة معينة، بما في ذلك المبادئ الديمقراطية، ورؤية إسرائيل في سلام مع جيرانها".

وتابع بلينكن:"كما قال الرئيس بايدن، سنعمل مع الحكومة الجديدة، لمواجهة التحديات والفرص العديدة، التي تواجه إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديد الإيراني". ولكنه قال" سنواصل دعم حل الدولتين، ومعارضة السياسات، التي تعرّض للخطر أو تتعارض، مع مصالحنا وقيمنا المشتركة".

في الأثناء، نشرت وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين بدورها تنديدا الثلاثاء بخطوة وزير الأمن القومي، حيث قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأن قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على أنّ المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.

وحملت الوزارة إسرائيل "كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد". وتجدر الإشارة إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حذر من اندلاع "انتفاضة جديدة ستشمل انهيارا كاملا للقانون والنظام في الضفة الغربية، وهو ما لن يستفيد منه الإسرائيليون ولا الفلسطينيون.. دعونا نلقي نظرة على نصف الممتلئ من الكوب، لكن لدينا خطوط حمراء معينة ... وإذا أراد الناس دفع هذه الخطوط الحمراء، فسنتعامل مع ذلك".