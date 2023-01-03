صناعة زيت الزيتون في سوريا تنهض من جديد متغلبة على عدد لا يحصى من الأزمات

"احتلت صناعة زيت الزيتون المرتبة الرابعة عالمياً من حيث الإنتاج في موسم 2011/2012، حيث بلغ الإنتاج 198 ألف طن".

أدّت سنوات من الحرب وعدم الاستقرار في سوريا إلى تدمير صناعة زيت الزيتون في البلاد، لكن الصادرات العالمية التي اشتهرت بجودتها عادت إلى الظهور بعد أن شهدت البلاد حصادًا أفضل من المتوقع في عام 2022، ما يدفع نحو التنبؤ بتوقعات متفائلة للعام الجديد.

قدر المجلس الدولي للزيتون (IOC) مؤخرًا أن يصل الإنتاج العالمي من زيت الزيتون إلى أدنى مستوى له في ست سنوات في موسم المحاصيل 2022-2023، مع توقع وصول الإنتاج إلى 2.73 مليون طن. لكن المجلس عاد وأشار إلى أن سوريا ومعها إسرائيل والأردن والضفة الغربية قد شهدت انتعاشًا في الإنتاج، حين تجاوزت العائدات متوسط السنوات الخمس الماضية.

في حين أنه من المتوقع أن يصل إنتاج سوريا من الزيت هذا العام إلى 125 ألف طن وهي زيادة هائلة من 80 ألف طن في عام 2022 - إلا أنه لا يزال بعيدًا عن مستويات ما قبل الحرب.

وقالت عبير جوهر رئيسة دائرة الزيتون في وزارة الزراعة السورية: "احتلت صناعة زيت الزيتون المرتبة الرابعة عالمياً من حيث الإنتاج في موسم 2011/2012، حيث بلغ الإنتاج 198 ألف طن".

دمرت الحرب البنية التحتية للدولة في سوريا، والتي خرجت من انتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في عام 2011 وأسفرت منذ ذلك الحين عن مقتل أكثر من 350 ألف شخص، وفقًا للأمم المتحدة. وأضافت جوهر لـ i24NEWS: "للأسف، لقد تراجعت مكانتنا بسبب انخفاض الإنتاجية وتغير المناخ. نحن غير قادرين على توفير الرعاية اللازمة لشجرة الزيتون لكي تنمو وتزدهر".

وسط مزيج من الحرب الأهلية والعقوبات التي دمرت الاقتصاد وتغير المناخ، فإن أكبر التحديات التي تواجه مزارعي الزيتون السوريين هي ارتفاع أسعار الأسمدة ونقص الوقود. وأكدت جوهر على أنه "بحال توفرت المتطلبات اللازمة وتم إلغاء العقوبات، فسيكون من السهل تأمين المستلزمات، بأسعار معقولة لتزويد الشجرة بالرعاية اللازمة".