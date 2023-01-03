الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو تصادق على تشكيل الكابينت الوزاري لشؤون الأمن القومي

هاجم نتنياهو الحكومة السابقة فهذه "لم تكن موحدة حول أي هدف وطني. كان لديهم هدف واحد فقط – منع هذه اللحظة. نحن متحدون من أجل أهداف وطنية واسعة"

التأمت الجلسة الحكومية الثلاثاء بالتشكيل الجديد برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حيث وافقت على تعيين نواب الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينت الأمني المصغر).

افتتح نتنياهو خطابه في بداية الاجتماع بالهجوم على الحكومة المنتهية ولايتها: "الحكومة السابقة لم تكن موحدة حول أي هدف وطني. كان لديهم هدف واحد فقط – منع هذه اللحظة. وليس أي أمر آخر أبعد من ذلك، لا شيء. تحرك كل واحد منهم باتجاه مختلف، وكل شيء راوح مكانه. تقاعست الحكومة السابقة في عدد من القضايا، نحن متحدون من أجل أهداف وطنية واسعة.

واستطرد نتنياهو: " نحن مصممون على تعميق الاتفاقيات مع الدول العربية وضم المزيد من الدول إلى هذه الاتفاقيات". وعرج نتنياهو على الشأن الإيراني حيث قال "بخلاف الرأي السائد- فإن الاتفاق النووي الخطير ما زال على طاولة النقاش". كما تطرق رئيس الوزراء الجديد القديم إلى غلاء المعيشة وتعهد بـ "العمل على التخفيف عن مواطني إسرائيل الذين امتصوا ارتفاع الأسعار بشكل حاد في السنة المنصرمة جراء التضخم العالمي وتقاعس الحكومة السابقة التام عن أداء أقل ما يمكن عمله من أجل التخفيف أو منع الحالة التي تولدت".

وفي نفس الجلسة، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على تشكيل اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (مجلس الوزراء السياسي - الأمني). وفيما يلي تشكيل اللجنة:

رئيس الوزراء ورئيس اللجنة - بنيامين نتنياهو/ وزير الأمن- يوآف جالانت/ وزير القضاء - ياريف ليفين/ وزير الخارجية - ايلي كوهين/ وزير الداخلية ووزير الصحة - ارييه درعي/ وزير الأمن القومي - ايتمار بن غفير/ وزير المالية - بتسلئيل سموتريتش/ وزير الشؤون الاستراتيجية - رون ديرمر/ وزيرة المواصلات- ميري ريجيف/ وزير الطاقة - يسرائيل كاتس/ وزير الزراعة والتطوير الريفي - آفي ديختر.