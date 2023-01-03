إسرائيل: معرض غير مسبوق يكشف أسرار يافا "المدينة المخفية" من منظور فني

يقدم معرض"المدينة المخفية" للزائر لوحة من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمنشآت الرقمية الفريدة التي تعبر عن تناقض جوهر يافا

في معرضها الجديد "المدينة المخفية"، تجعلنا الفنانة الإسرائيلية مايا سميرة نكتشف جوانب مدينة يافا التي لا نعرفها، تسعى جاهدة لكشف لنا عن كنوز المدينة التي كانت موجودة منذ آلاف السني ، لا يوجد خيط مشترك يمكن ملاحظته في بناء المدينة. البناء الذي امتد عبر سنين ليعمر ويدمر ما بناه الأسلاف، وعطل التخطيط الحضري وآثارها ومراكز ثقلها، لتكون يافا المدينة القديمة والمتجددة الدائمة، إنها نفس عملية التفكيك والبناء التي تبنتها مايا في معرضها الذي أقيم في مركز "بيت البئر" الثقافي في يافا.

Maya Smira من معرض "المدينة المخفية" للفنانة مايا سميرة

وفي هذا السياق قالت الفنانة مايا سميرة لـ i24NEWS: "كنت منغمسة في الفن منذ سن مبكرة، وكان لدي دائمًا كاميرا في متناول اليد لاستكشاف العالم والتقاطه، وولدت فكرة المعرض من وجهة نظر أن مدينة يافا تجدد نفسها باستمرار. فهي موطن للعديد من الأشخاص المختلفين للغاية، المباني التي تعكس التنوع الثقافي والإنساني، ولهذا اخترت تنوعها المعماري كموضوع رئيسي، فأنا مهتمة بالطرق التي يصطدم بها الفن والواقع بوسائل مختلفة، ثم أدرس علاقاتهما".

Maya Smira من معرض "المدينة المخفية" للفنانة مايا سميرة

وتشير مايا سميرة في لمسات صغيرة إلى العمارة القديمة لمدينة يافا. تقوم بالإبلاغ عن أزقة المدينة، وتجمع المواد، والقطع، والبناء، والرسومات، وإعادة تجميع مباني المدينة والأقواس في فنها،حيث تؤكد "التصوير الفوتوغرافي يحاكي العمل المعماري وينتج عنه ترتيب خاص لمباني المدينة، بدءًا من الواقعية إلى الخيال". وتابعت"أحاول خلق توتر بين التوثيق والمعيش اليومي ليافا، وتقديم رؤية متغيرة للثقافة الحضرية. هدفي هو إعادة بناء فسيفساء المدينة، باستخدام الجماليات المحلية والفولكلور، من خلال منظور ثقافي."

يشير اسم المعرض "المدينة المخفية" إلى كتاب الكاتب الإيطالي إيتالو كالفينو - المدن الخفية. تقول مايا: "إنه كتاب ملهم يتعامل مع تكوين المدن وتطورها وانحطاطها ، ويستخدم الأشياء لرواية قصتها".

انعكاس على تأثير المكان

يقدم معرض"المدينة المخفية" للزائر لوحة من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمنشآت الرقمية الفريدة التي تعبر عن تناقض جوهر يافا من خلال التوليفات الجديدة والقديم. حيث تزين مجموعة متنوعة من الأنسجة والألوان الأماكن المألوفة وتضيف لمسة احتفالية إلى الجماليات الحضرية. تتضاعف الصور وتعيد تكوينها، منتجة هياكل أصلية في فضاء متماثل ومستقبلي.

وأشارت مايا سميرة إلى تستخدم "الهندسة المعمارية لمدينة يافا كمادة خام، ثم أقوم بدمج مشاعري ورؤيتي الخاصة. أحد الجدران الكبيرة مغطى بعشرات الصور التي تشكل برجًا. ويمكن للزائر أيضًا الاستمتاع، على قاعدة التمثال، بالصور الصغيرة المؤطرة والعروض الرقمية بالإضافة إلى بئر كبيرة، إلى أبعد من ذلك بقليل: وتابعت"أثناء سفري المتعددة في الأمكنة، يتأثر عملي بالبيئة التي أجد نفسي فيها وبالتغيرات التي تحدث في المجتمع. في العديد من أعمالي، أفحص العلاقة بين الإنسان والطبيعة، والجسد والمناظر الطبيعية، ولكن أيضا بيني وبين ما يحيط بي. المكان يسمح لي أن أستحضر من خلال القضايا الفنية للبيئة والمجتمع والجنس".

Maya Smira من معرض "المدينة المخفية" للفنانة مايا سميرة

يركز أحد الأجزاء الرئيسية للمعرض بشكل خاص على عنصر القوس المعماري، الذي تم دمجه في مئات المباني في جميع أنحاء المدينة، وكذلك في مجمع مركز "بيت البئر" الثقافي نفسه. إنه يرمز إلى التطلع إلى التوازن والوئام الشخصي والاجتماعي والثقافي.

مايا سميرة فنانة ومعلمة ومتحدثة متعددة الاستخدامات ومتخصصة في التصوير الرقمي والفيديو والتصوير وصناعة الأفلام. تخرجت من مدرسة مينشار للفنون في تل أبيب والجامعة الحرة ومعهد الفنون في سان فرانسيسكو. تقدم معارض فردية وجماعية في صالات العرض والمتاحف والمهرجانات في إسرائيل وحول العالم. كما حصلت مايا على جوائز وشهادات في مجالات التصوير الفوتوغرافي والسينما.

في مشروعها الكبير التالي، تتعامل مايا مع ظاهرة الاحتباس الحراري في الصحراء في عراد. في غضون ذلك، سيُفتتح المعرض، الأربعاء الوشيك، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القدس، في يافا.

كارولين حياة صحفية في موقع i24NEWS الفرنسي