السعودية تدين خطوة بن غفير: "هجوم استفزازي يقوض الجهود الدولية والمقدسات الدينية" ومعها مصر وقطر والأردن

"تعبر الوزارة عن أسف المملكة لما تفوم به السلطات الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات"

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، الثلاثاء، أعربت من خلاله عن تنديد وإدانة المملكة العربية السعودية لما وصفته بالممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين "باقتحام باحات المسجد الأقصى"، في إشارة مباشرة إلى وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير الذي دخل اليوم الحرم القدسي عبر جسر المغاربة مصحوبا بعدد من أفراد الأمن ورجل دين يهودي.

واستتبع البيان: تعبر الوزارة عن أسف المملكة لما تفوم به السلطات الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية". كما شمل البيان تأكيد المملكة على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جهوده لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

انضم التنديد السعودي إلى مثيله القطري والأردني، وكمثل فعلت الكويت التي أدانت تلك الزيارة المثيرة للجدل مثلما جاء في بيان: "وزارة الخارجية الكويتية تدين اقتحام الوزير المتطرّف في حكومة الاحتلال، ايتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى"، وتقول إن هذا الاقتحام يشكّل استفزازًا لمشاعر المسلمين.

كما أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن أسفها لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، لباحات المسجد الأقصى، وأكدت الخارجية المصرية، في بيان على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، رفضها التام لـ"أية إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس". وحذر مسؤولون مصريون من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الضفة الغربية والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام، داعيةً كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية.

وفي وقت لاحق، أدانت منظمة التعاون الإسلامي دخول بن غفير باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة. وأضافت في بيان "إن الاقتحام يأتي في إطار محاولات إسرائيل، قوة الاحتلال، تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، معتبرة ذلك استفزازاً لمشاعر المسلمين جميعاً وانتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة".

وقالت إن الاقتحام يأتي في إطار محاولات إسرائيل، قوة الاحتلال، تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، معتبرة ذلك استفزازاً لمشاعر المسلمين جميعاً وانتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم "بشدة اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى"، واعتبرته استفزازا غير مسبوق وشرعنة لمزيد من الاقتحامات". وحملت الخارجية في بيانها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا "الاعتداء الصارخ".

أصر بن غفير على إخراج رغبته بزيارة الحرم القدسي إلى حيز التنفيذ، تنفيذا لوعد انتخابي، وواضعا نصب عينيه عدم الخضوع لتهديدات حماس، حيث تجول اليوم في ساحات المسجد الأقصى مدفوعا بما يعتبره هو وأتباعه من المتشددين لزيارة "جبل الهيكل" وهي خطوة تخالف قواعد الوضع القائم المطبقة في المكان.