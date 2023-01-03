إسرائيل: المستشارة القانونية للحكومة تبلغ نتنياهو بعدم نيتها الدفاع عن تعيين درعي في المحكمة العليا

أكدت المستشارة أنها ستدافع عن تعديل القانون، لكنها لن تدافع عن تعيين درعي على خلفية قوة احتمال إلغاء التعديل الذي مهد لحصول درعي على الأهلية

أبلغت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف - ميارا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح اليوم (الثلاثاء) أنها لن تدافع عن تعيين رئيس شاس أرييه درعي وزيرا في جلسة الاستماع التي ستعقد يوم الخميس في المحكمة العليا، لكنها وافقت له على المثول مصحوبا بتمثيل منفصل، على ما كشف لأول مرة موقع 13 الإخباري.

في المقابل، أكدت المستشارة أنها ستدافع عن تعديل القانون، لكنها لن تدافع عن تعيين درعي على خلفية قوة احتمال إلغاء التعديل الذي مهد لحصول درعي على الأهلية لشغل منصب وزير في الحكومة بسبب مخالفاته الضريبية التي أدين بموجبها.

في مثل هذه الحالة، فإن الشخص الذي سيمثل رئيس الوزراء سيكون بطبيعة الحال مايكل رافيلو، شريكه المقرب والمحامي الذي مثله في الالتماس 11-0، الذي جاء بالأساس للطعن في حقه بتشكيل الحكومة. ومثّل درعي في الالتماس نافوت تل تسور، الذي مثله سابقًا في الإجراءات الجنائية، ولديه أيضًا خبرة في الإجراءات الدستورية.

وكانت المستشارة القانونية قد نشرت رأيها المتعلق بعضو الكنيست أرييه درعي الطامح باستلام حقائب وزارية في الحكومة المرتقبة على خلفية استلامها شكوى من جمعية أومتس التي تعمل من اجل الإدارة السليمة ومحاربة الفساد. ودعت بهراف ميارا رئيس لجنة الانتخابات إلى النظر فيما كانت تصرفات درعي تستوجب تصنيفها على أنها تحمل العار أم لا، وذلك قبل المضي بتعيينه وزيرا في الحكومة المقبلة.

لا بد من الإشارة إلى أنه تترتب على قرار تلك الجلسة تطورات في غاية الأهمية على مستقبل الحكومة الوليدة، ففي حال أمرت المحكمة بإلغاء التعديل الذي سينزع عن درعي قانونية التوزر سيجد نتنياهو نفسه في دوامة مع مركبات الائتلاف، إضافة إلى خطر إلغاء التعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة عشية تأليفها بما يتوافق مع شروط مركبات الائتلاف المتشابهة المتنافرة إلى حد بعيد.