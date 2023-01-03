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الضفة الغربية: اعتقال فلسطينية بحوزتها سكين على حاجز الخليل

i24NEWS

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العثور على سكين على سيدة فلسطينية في مدينة الخليل بالضفة الغربية ، 3 يناير ، 2023.
Police israélienneالعثور على سكين على سيدة فلسطينية في مدينة الخليل بالضفة الغربية ، 3 يناير ، 2023.

بحسب المتحدث باسم شرطة حرس الحدود، فقد تم اعتقال المرأة، وهي من سكان الخليل، لدى اقترابها من الحاجز عند مدخل الحرم الإبراهيمي

افادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ان عناصر شرطة اعتقلت فلسطينية بحوزتها سكين على حجز مدينة الخليل بالضفة الغربية، وتم 

وبحسب المتحدث باسم شرطة حرس الحدود، فقد تم اعتقال المرأة، وهي من سكان الخليل، لدى اقترابها من الحاجز عند مدخل الحرم الإبراهيمي المعروف لدى المسلمين باسم المسجد الإبراهيمي، وتابع "اعتقلت القوات المشتبه بها بعد سحب سكين من الحقيبة التي كانت تحملها". تم أخذ المرأة للاستجواب.

ترقبوا المزيد من الفتاصيل بعد قليل...

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