إسرائيل :الحاخام الرئيسي لليهود السفاراديم يعارض "بشدة" زيارة بن غفير للحرم القدسي

الحاخام بعث رسالة شديدة اللهجة الى ايتمار بن غفير اعرب عن معارضته للزيارة

بعث الحاخام الرئيسي لإسرائيل لليهود من أصول شرقية (السفرادي)، يتسحاك يوسف، رسالة "شديدة" الى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، عبر خلالها عن معارضته لدخول رئيس "عوتسماه يهوديت" الى الحرم القدسي بوقت سابق اليوم، واحتج الحاخام الرئيسي على هذه الخطوة وقال إنه "كوزير في حكومة إسرائيل- يجب على الوزير بن غفير العمل بموجب تعليمات الحاخامية االرئيسية التي تحظر الدخول الى الحرم القدسي.

وقال في رسالته "سمعت بحزن عن قرارك الصعود الى جبل الهيكل (الاسم التوراتي للحرم)، اليوم هو يوم صوم العاشر من تفيت، وبصفتي الحاخام الأكبر لإسرائيل وسلف الحاخامات الرئيسيين على مر أجيالهم، أشعر بالتزام للتحذير حول أهمية الحظر المفروض على الجبل، والطلب منك باسم الحاخامية الرئيسية لإسرائيل تجنب مستقبلا الصعود إلى الجبل، حتى لا تتسبب بفشل الأغلبية ، خصوصا أنك عينت اليوم كوزير بدولة إسرائيل، والعقبات الموجودة بذلك من جانب التأثير على الجمهور هو أكبر". ووصف الحاخام الرئيسي في رسالته الدخول الى الحرم القدسي بأنه "حظر خطير"

وأضاف في رسالته :"إن كان هناك ادعاء بأن هناك أقلية من الحاخامات سمحت بصورة شخصية، الأمر واضح لك كوزير بدولة إسرائيل أنه لا يجب العمل ضد تعليمات الحاخامية الرئيسية على مر الأجيال. ما سيقوله الشعب عندما سيرون وزيرا يهوديا يحرص على التعليمات الدينية ويعمل بصورة تتناقض مع موقف الحاخامية الرئيسية، كلي أمل أن تجد الطريق لإصلاح الأمر".

ويشار إلى أنه بوقت سابق اليوم، زار وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الحرم القدسي بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة، رغم التهديدات التي أطلقتها حماس بأن الأمر سيؤدي الى "تفجير الوضع". وقال بن غفير لدى وصوله الى الموقع المقدس "حكومتنا لن تخضع لتهديدات حماس" واضاف "جبل الهيكل هو الموقع الأهم بالنسبة للشعب الإسرائيلي، ونحن نحافظ على حرية التحرك للمسلمين والمسيحيين لكن ايضا بالنسبة لليهود بأن يصعدوا على جبل الهيكل، ومن يهددنا يجب التعامل معه بقبضة من حديد".